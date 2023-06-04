Başkan Büyükkılıç, Ankara'da tarihi anlara şahitlik etti

Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'deki yemin töreni ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 'Göreve Başlama Töreni'nde tarihi anlara şahitlik ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kayserililerin selamlarını iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda yemin töreni öncesi görüşen Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kayserililerin selamlarını iletti. Başkan Büyükklıç, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki “Göreve Başlama Töreni'ne de katıldı. Büyükkılıç, 21 devlet başkanı, 13 başbakanın da katıldığı toplantı ile ilgili yaptığı açıklamada, “Aziz Türk milletinin iradesiyle yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelerek, siz değerli hemşehrilerimizin selam ve sevgilerini ilettik. Türkiye Yüzyılı başlıyor. Son 21 yılda olduğu gibi bütün gücümüzle hizmet etmeye devam edeceğiz” diye konuştu. Memduh Büyükkılıç, Ankara temasları çerçevesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de misafir olarak, burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenine şahitlik etti. Bakan localarının olduğu alanda yemin törenini takip eden Başkan Büyükkılıç, bakanlarla birlikte sıcak ve samimi sohbet gerçekleştirerek, yeni dönem parlamentosunu ilgiyle takip etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mecliste, mazbatasını TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli'den alarak, yemin edip, görevine başladı. O anlara şahitlik eden Başkan Büyükkılıç, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazi Meclisimizdeki yemin törenine şahitlik etmenin onur ve mutluluğunu yaşadık” ifadelerini kullandı. Büyükkılıç, yeni dönemin ülkeye ve millete hayırlı olmasını temenni etti.