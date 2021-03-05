Başkan Büyükkılıç, "Aziz milletimizin başı sağ olsun"

Memduh Büyükkılıç, aralarında Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ile Kayserili Uzman Çavuş Tolga Demirci'nin de bulunduğu 11 şehidimizle ilgili baş sağlığı mesajı yayımlayarak, “Aziz Milletimizin başı sağ olsun” dedi.

Başkan Büyükkılıç, mesajında, “Askeri helikopterin Bitlis'te elim bir kazaya uğrayarak düşmesi sonucu 11 kahraman vatan evladımız şehit oldu. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Şehit ailelerimizin ve aziz milletimizin başı sağ olsun” dedi.

Kazada şehit olan Korgeneral Osman Erbaş'ın Türk Silahlı Kuvvetleri için çok önemli bir isim olduğuna dikkat çeken Büyükkılıç, “Şehitlerimizden Elazığ 8. Kolordu Komutanımız Korgeneral Osman Erbaş, yaklaşık 5 yıldır 8. Kolordu Komutanlığı'nı yürütüyordu. Osman paşamız, yerli ve milli silahlı insansız hava araçları (SİHA) ve İHA'ların geliştirilmesine büyük destek verirken, 15 Temmuz darbe teşebbüsü sırasında FETÖ'cü hainlere karşı direnişin önemli isimlerinden oldu. MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş'ın amcasının oğlu, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'un da dayısı olan kahraman komutanımızı ve tüm şehitlerimizi bu aziz millet asla unutmayacaktır. Başta Milletvekillerimiz Ersoy ve Erbaş olmak üzere tüm şehit ailelerimize bir kez daha baş sağlığı diliyorum” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, helikopter kazasında şehit olan Kayserili Uzman Çavuş Tolga Demirci'nin acı haberinin de Kayseri'de büyük üzüntüyle karşılandığını belirterek, “Elim kazada Pınarbaşı ilçemiz Uzunpınar Mahallesi nüfusuna kayıtlı 33 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Tolga Demirci şehit haberi de tüm şehitlerimiz de olduğu gibi Kayseri'mize de ateş düşürmüştür. Bu mübarek Cuma gününde tüm dualarımız, bu güzel vatan uğruna canını feda eden şehitlerimiz için olsun. Rabbim mekânlarını cennet, makamlarını âli eylesin” ifadelerini kullandı.