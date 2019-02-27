Başkan Büyükkılıç: "Bahreynliler ve Katarlılar Kayseri'ye geliyor"

Memduh Büyükkılıç, Kayseri sağlık alanında öncü ve lider olduğunu bölge şehir olması ötesinde artık Arap yarım adasında yaşayanlara sağlık hizmeti sunduğunu söyledi.

Kayseri ilinin özel ve kamu hastaneleri ile sağlık turizm için iyi bir potansiyel oluşturduğunu ve bu potansiyeli daha da genişleterek artıracaklarını belirten Memduh Büyükkılıç; “Kayseri de bulunan özel ve kamu hastaneleri, Erciyes Üniversitesi ile şehir hastanelerinin komşu şehirlerine hizmet vermektedir. Ancak son yıllarda özellikle Bahreynliler ile Katarlı vatandaşların Kayserimize gelerek tedavi olduklarını görüyoruz. Var olan bu potansiyeli artırarak şehrimizde özel turlar, uçak seferleri ile sağlık turizmin gelişmesine katkı sağlayacağız. Sonuç itibari ile Kayserimiz ve Ülkemiz kazanacaktır" dedi.

Yurt dışından gelerek şehrimizde tedavi görecekler ile Şehir ekonomisine katkı sağlanacağını ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri artık her yönü ile öncü, lider, bölge şehri ve cazibe merkezi olduğunu sözlerine ekledi.