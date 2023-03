Başkan Büyükkılıç, Bakan Soylu ile telefonda görüştü: “En kısa zamanda açıklama yapılacak”

Memduh Büyükkılıç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kayseri'nin Afet Bölgesi ilan edilmesine ilişkin yaptığı telefon görüşmesi sonrası, “İçişleri Bakanımız, “Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, Bakanlar Kurulu'nda bu konu görüşüldü, gerekli talimatı verdi. En kısa zamanda afet bölgesi ilanıyla ile ilgili açıklama yapılacak” diyor” ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, 4.8 şiddetindeki depremin merkez üssü olan Hacılar Karpuzsekisi Mahallesi'nde incelemeler sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefon görüşmesi yaptı.

Bakan Soylu'nun telefon görüşmesinde Kayserililere selamlarını ilettiğini ifade eden Büyükkılıç, “Müsaadenizle sizin söylediğinizi paylaşıyoruz. Şehrimiz, ülkemiz için geçmiş olsun diyoruz. Sizlere de dua ediyoruz. Teşekkür ediyoruz, saygılar sunuyoruz” dedi.

“Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla konu Bakanlar Kurulu'nda görüşüldü”

Başkan Büyükkılıç, telefon görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Devletimizin bakanı da yetkilisi de budur. Her konuya sahip çıkan, her şeyi önemseyen, şehrimize değer veren, yöneticilerine sahip çıkan yaklaşımdır. İçişleri Bakanı'mızın selamları var, büyük geçmiş olsun diyor. ‘Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, Bakanlar Kurulu'nda bu konu görüşüldü, gerekli talimatı verdi. En kısa zamanda afet bölgesi ilanıyla ile ilgili açıklama yapılacak' diyor, en yetkili ağızdan sizlere böylece arz etmiş oluyoruz. Durum bundan ibaret, tedirgin olmaya gerek yok. Devletimize biz güveniriz, devletimiz bizim her şeyimiz. Sayın Cumhurbaşkanımız bu işin başında olduğu sürece Allah'ın izniyle devletine de milletine de sahip çıkan anlayışın sahibi, hiçbir zaman bizi mağdur etmedi, etmez.”