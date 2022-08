Başkan Büyükkılıç Başakşehir Maçı Öncesi Yukatel Kayserispor'u Ziyaret Etti

Memduh Büyükkılıç, ligin 3. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Başakşehir maçı öncesi şehrin marka değeri olan Yukatel Kayserispor'u ziyaret ederek, başarılar diledi. Başkan Büyükkılıç, “İnşallah yüzleri her zaman olduğu gibi gülerek gelir. Kazanan Kayseri'miz olur. Şehrimiz olur” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin marka değeri Yukatel Kayserispor'un destekçisi olmaya devam ediyor. Bu çerçevede ligin 3. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Başakşehir maçı öncesi Yukatel Kayserispor'u ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, sarı kırmızılı takıma başarılar diledi. Başkan Büyükkılıç, birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın her zaman bereket olduğunu ifade ederek; “Çok değerli başkanımıza, çok değerli hocamıza, markamız olan Kayserispor'u temsil eden oyuncularımıza Başakşehir maçı ile ilgili hem hayırlı yolculuklar hem de başarılar diliyorum. İnşallah yüzleri her zaman olduğu gibi gülerek gelir. Kazanan Kayseri'miz olur. Şehrimiz olur. Birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın her zaman bereketli olduğuna inanıyorum. Biz oyuncularımızı çok seviyoruz. Hocamızı takdir ediyoruz. Değerli başkanımıza her zaman teşekkür ediyoruz. Yönetimine desteklerinden ötürü iyiki varsınız diyoruz. Her kademedeki, taraftarlarımıza da şehrimize ve takımımıza sahip çıkma anlayışı içerisinde ve her zaman olduğu gibi kendini ifade etme anlayışı içerisinde gayretlerinden ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah Kayseri'mizdeki maçlarımızda yer almalarını, mutlaka takımlarına sahip çıkmalarını, şehrimizin ileri gelenlerinin de en azından bir loca almalarını, yer almalarını destek vermelerini bu takımın birlikte şehrimizi temsili olacağını, kazanımlarını asla göz ardı etmemiz gerektiğini. Şehrimize kazandırdıklarının yanında takımımıza sahip çıkmayı bir görev haline getirmemizi buradan paylaşıyorum. Destek veren herkese teşekkür ediyor. Mevla'm mahcup etmesin inşallah yüzleri gülerek gelsinler. Başarılı hoca, başarılı başkanım, başarılı yönetim” diye konuştu. Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ise, Başkan Büyükkılıç' a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, şöyle konuştu;

“Son dakikada biz yola çıkmadan gelerek, bizi gördüğünüz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu sezonda yüzümüzün akıyla Çağdaş hocam ile birlikte iyi bir şekilde geçirmeyi ümit ediyoruz.”

Yukatel Kayserispor Teknik Direktör'ü Çağdaş Atan da, “Başkan Büyükkılıç'ı şu an burada görmek bir şeref” diyerek, şunları kaydetti; “Güler yüzünüzü bizden eksik etmeyin. Her zaman bekliyoruz. Burası bizim olduğu kadar sizin de eviniz tesis olarak. Çok güzel bir birliktelik görüyorum ben, şehirde taraftarıyla, şehrin ileri gelenleriyle, büyükleriyle. İnşallah bunun arkasından sonuçlarla desteklenir bu birlik ve beraberlik ve güzel bir sezon geçiririz.”

Konuşmaların ardından Başkan Büyükkılıç, sarı kırmızılı takımı deplasmana uğurlayarak, başarılar diledi.