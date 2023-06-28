Başkan Büyükkılıç, bayram namazı sonrası vatandaşla buluştu

Memduh Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte Kurban Bayramı namazını Hunat Camii'nde kılarak, namaz sonrası vatandaşlarla bayramlaştı.

Kentte gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerini sergileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hunat Camii'nde kıldığı bayram namazı sonrasında Kayserililerle bayramlaştı. Bayram namazının ardından Başkan Büyükkılıç, önceki dönem Milli Savunma Bakanı, Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, önceki dönemlerden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ile birlikte vatandaşların bayramını tebrik etti.

Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, namaz sonrası yaptığı açıklamada, “Bayramınız mübarek olsun. Burada çok değerli hemşerilerimizle beraber bayram namazını eda ettik. Kurbanlarımızı keseceğiz ve bayramı idrak edeceğiz. Bayramın hem Kayserili hemşerilerimize hem de bütün İslam âlemine mübarek olmasını temenni ediyorum” dedi.

“VALİMİZ, BELEDİYE BAŞKANIMIZ YOĞUN BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIYOR”

Bir taraftan terörle, bir taraftan da depremle mücadelenin sürdüğünü belirten Akar, şunları söyledi:

“Depremzedelerin yaralarını sarmak için Türkiye Cumhuriyeti Devleti ayakta, Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, bütün bakanlıklarımız, bütün ilgili kurum ve kuruluşlar, bu mücadeleyi hem deprem bölgesinde hem de tüm Türkiye'de çok etkili bir şekilde sürdürmekteler. Depremzedeler bizim kardeşlerimiz, bizim misafirlerimizdir. Kayseri'mizde çeşitli yerlerde misafir ettiğimiz depremzedelerin de yaralarını sarmak için, onlarla ilgili çalışmalar yapmak için gece gündüz burada valimiz, belediye başkanımız ve bütün arkadaşlarımız yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar.”

Akar, büyük ve güçlü Türkiye için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gece gündüz demeden çalışmaların devam ettiğini vurgulayarak, “Bir taraftan ülkemizin ve milletimizin bekası, diğer taraftan milletimizin refahı için çalışmalarımız etkili bir şekilde sürüyor. Ülkemizin, Kayseri'mizin gelişmesi için işbirliği halinde tek yürek bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç da Kayserililer başta olmak üzere tüm İslam âleminin bayramını kutlayarak, “Hunat Camii'nde kıldığımız Bayram Namazı'nın ardından hemşehrilerimizin bayramlarını tebrik ettik. Rabbim bu güzel birlikteliğimizi daim kılsın ve daha nice bayramları huzurla geçirmeyi nasip eylesin” dedi.

Bayram namazı sonrası Akar, Büyükkılıç ve Çiçek ile beraberindeki protokol, Seyyid Burhaneddin hazretlerinin türbesini ziyaret ederek, dua etti.

Başkan Büyükkılıç, kendisi ile bayramlaşan çocuklara da bayram harçlığı verdi.