Başkan Büyükkılıç: “Belediye başkanları olarak, birbirimize kefiliz”

Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir ve Talas Belediyesi'nin tüm imkanları ile Kepez Mahallesi'nde gerçekleştirdiği hizmet seferberliğine katıldı ve eline fırçayı alarak boya yaptı. Başkan Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları ile birlik beraberlik içinde en güzel hizmeti vermek için çalıştıklarını söyledi. “Belediye Mahallenizde” etkinliğine katılan MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir de Başkan Büyükkılıç'ın kendisini Kayseri'ye adadığını belirterek hizmetleri için teşekkür etti.

Talas Belediyesi'nin tüm iş makineleri ve personeliyle birlikte bir mahalleye çıkarma yaparak hizmet seferberliği içinde sorunları giderdiği, Büyükşehir Belediyesi'nin de Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ve tüm alt yapı kuruluşlarıyla destek verdiği “Belediye Mahallenizde” etkinliği bu kez Kepez'de yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kepez'de Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından karşılandı ve etkinlik alanındaki Kepezlileri selamladı. Başkan Büyükkılıç, etkinliğe katılan MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ile de sıcak ve samimi bir şekilde sohbet etti.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yaptığı konuşmada “Belediye Mahallenizde” etkinliğinden bahsederek, tüm ekiplerin beş gün süreyle Kepez'deki tüm hizmetleri yerine getireceğini belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da Talas Belediyesi'nin önemli ve anlamlı bir proje gerçekleştirdiğini ifade ederek, “Tecrübesini gösteren Mustafa Yalçın Başkanımızı tebrik ediyorum. Az konuşuyor, çok iş yapıyor. Yapacağı her işte Büyükşehir olarak destek vermeye hazırız” dedi. Belediye başkanları olarak birbirlerine kefil olduklarını ve birlik beraberlik içerisinde çalıştıklarını vurgulayan Başkan Memduh Büyükkılıç, “Birlik ve beraberlikte bereket var. Bereketin en güzel örneğini burada görüyoruz” diye konuştu. Kepez'in doğal gaz konusuna da değinen Başkan Memduh Büyükkılıç, Kayserigaz Genel Müdürü ile bu konuyu görüştüğünü söyledi ve bu sorunun giderilmesi için gerekli çalışmaların yapılacağını kaydetti. Konuşmasında ortak değerlerimize sahip çıkmanın önemini de vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Tüm hizmetler yerine getirilir. Bütün işler yapılır. Bizim olmazsa olmazımız ortak değerlerimize sahip çıkmaktır” dedi.

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir de Kepez'de yaptığı konuşmada belediye başkanı olmak için gönül adamı olmak gerektiğini söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın belediyecilik anlamında kendilerini ispatlamış, bu şehrin yetiştirdiği önemli değerlerden olduklarını vurgulayan Özdemir, “Seçimlerden önce kendileri için Cumhur İttifakına destek istediğimizde biz mahcup olmayacağımızı biliyorduk. Allah onlardan razı olsun ki mahcup etmediler” dedi. Türkiye ve Kayseri'nin dünyaya örnek çalışmalara imza attığını da belirten Özdemir, “Bunca güzelliğin, birlik beraberliğin, rahmetin olduğu yerde art niyetliler de boş durmayacak, bazı fitne ve fesada sebebiyet vereceklerdir; ama aldırış etmiyoruz. Önemli olan Kayseri'yi hak ettiği seviyeye taşımaktır. Zaten belediye başkanlarımız bu amaç için çalışıyorlar” diye konuştu. Başkan Büyükkılıç'ın ilçelerde yaptığı hizmetlere de değinen İsmail Özdemir, “Memduh Bey ilçelerin bir bakıma ağabeyi. Hangi ilçeye gittiysem ve o ilçe belediyelerinin aşamadığı sorunlarda Memduh Beyi aradıysam bir sözümüzü ikiletmedi. O yüzden kendisinden Allah razı olsun. Bir kez daha kendilerine teşekkür ediyorum. Hizmet noktasında kendisini Kayseri'ye adadığını ve hiçbir ayrım yapmadan tüm hemşehrilerimizi kucakladığını gösteriyor” dedi.

Konuşmaların ardından tüm belediye birimleri Kepez'deki sorunları çözmek ve daha güzel bir görünüme kavuşturmak için çalışmalara başladılar. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da eline fırçayı alarak görüntü kirliliği oluşturan bir duvarı boyadı.