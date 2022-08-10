Başkan Büyükkılıç: "Belediyecilikte model oluşturduk"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Kayseri'de belediyecilikte bir model oluşturmuş durumdayız. Biz proje, hizmet, yatırım odaklı çalışmaları çok önemsiyoruz” dedi.

Ticaret Bakanlığı ve Sabah Gazetesi işbirliği ile bir otelde gerçekleştirilen Türkiye İhracat Seferberliği Kayseri 2022 Zirvesi'ne Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Grup Başkanvekili, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Tamer, İsmail Emrah Karayel, Hülya Nergis Atçı, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, ilçe belediye başkanları, rektörler, oda başkanları ve iş adamları ile davetliler katıldı. Zirvede konuşan Başkan Büyükkılıç, “Kayseri denilince akla endüstrinin ve ticaretin merkezi gelir. Kayseri, helalinden kazanıp, helalinden harcayan hayırseverler şehri olarak anılır” dedi.

Büyükkılıç, Kayseri'nin önemine işaret ederek, “Ticaret ve endüstri bizim adeta iliklerimize işlemiştir. Şehrimize yaklaşık 25 kilometre mesafede olan Kültepe olarak adlandırılan bölgedeki Kaniş ve ticaret kervanlarının uğrak yeri olan Karum isimli höyükte ticaretin anlaşmalar bağlamında Kayseri'mizdeki bu bölgemizde yapıldığını rahatlıkla söyleyebiliriz” diye konuştu.

“Sayın Cumhurbaşkanımızın üretim, istihdam, ihracat politikasına en duyarlı davranan şehiriz”

Son yapılan çalışmalarda İSO'nun ilk ve ikinci 500 firma çalışmalarında toplam 31 firmanın yer aldığını onurla, gururla paylaştığını ifade eden ve firmaları tebrik eden Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye İhracatçılar Meclisimizin raporlarında her yıl derece yapmakta olan Kayseri'miz, bir önceki yıl ihracat rakamlarını katlamaktadır. Kayseri Sabancı ve Kadir Has aileleri gibi duayen isimler yetiştirmiş olan, ticaretin merkezinde yer alan şehir olmakla birlikte, 5 üniversite, 2 teknopark, 1 serbest bölge, 3 Organize Sanayi Bölgesi olmak üzere 4'üncü organizemiz yakında yer alacak. Bu alanda bin 200 başvurunun olduğunu onurla paylaşmak isteriz. Jeotermal Kaynaklı Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulması ile ilgili çalışmalarımız da son aşamaya geldi. Kayseri'nin Sayın Cumhurbaşkanımızın üretim, istihdam, ihracat politikasına en duyarlı davranan ve en büyük desteği veren şehir olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.”

“Kayseri'de elbette belediyecilikte bir model oluşturmuş durumdayız”

Kayseri'de belediyecilikte bir model oluşturduklarını ifade eden Büyükkılıç, “Türkiye'nin cari açığına aylık yaklaşık 150 milyon dolar pozitif katkıda bulunuyoruz. Özellikle son dönemlerde yapılan yatırımlarla bu rakamların çok daha fazla artacağının farkındayız. Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak bizler bu değerli ve güzel şehrimize layık olacak hizmetleri ve çalışmaları, 16 ilçe belediye başkanımızla, bakanlarımızla, milletvekillerimizle, hükümetimizle, en önemlisi Sayın Cumhurbaşkanımızla el ele sürdürmekteyiz. Bunun bereketini yaşayan Kayseri'de elbette belediyecilikte bir model oluşturmuş durumdayız. Bu da bize sorumluluğumuzun daha da artmasının önemini vurgulamaktadır” şeklinde konuştu.

“Biz proje, hizmet, yatırım odaklı çalışmaları çok önemsiyoruz”

Başkan Büyükkılıç, geçen sene bütçelerini yüzde 98 oranında gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, “23 yıllık belediyeci olarak bu oranın önemli olduğunu ifade ediyorum. Yine 30 büyükşehir belediyesi içerisinde yatırım yapan belediyeler arasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi birinci sırada yer almaktadır. Biz proje, hizmet, yatırım odaklı çalışmaları çok önemsiyoruz, ayrıca sosyal, kültürel ve gönül belediyeciliğini de asla göz ardı etmiyoruz” ifadelerini kullandı.

Meclisten geçen 1 milyar 500 milyon TL ek bütçeyi hatırlatan Büyükkılıç, “Geçtiğimiz mecliste Büyükşehir Belediyesi olarak 1 milyar 500 milyon TL ek bütçe kararı alarak, gerek şehir merkezinde, gerekse ilçelerimizde yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşarak, gönüllerde yer edeceğiz. 2023'te inşallah Cumhurbaşkanımızın alnını ve yüzünü ak ederek, buradan en büyük desteği vererek yol alacağımıza inanıyorum” dedi.

Zirvede Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ‘Zenginlikler Şehri Kayseri' tanıtım videosu da izlendi. Konuşmasının ardından Başkan Büyükkılıç'a teşekkür plaketi takdim edildi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de, Kayseri'nin ticaretin şehri olmasının yanı sıra Türkiye'nin ihracatında, ekonomisinde değeri olduğunu, lokomotif bir şehir olduğunu anlattı.

Konuşmaların ardından zirvede Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ile Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör'ün moderatörlüğünde Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile birlikte özel oturum gerçekleştirildi.