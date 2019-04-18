Başkan Büyükkılıç, Berat Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı

Memduh Büyükkılıç, Berat Gecesi nedeniyle yaptığı açıklamada rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı bu gecenin birlik ve beraberliğimize vesile olmasını diledi. Berat Gecesi'nin başta şehrimiz olmak üzere İslam Alemine ve tüm dünyaya huzur ve hayırlar getirmesi temennisinde bulunan Başkan Memduh Büyükkılıç, bu gecenin günahlardan arınmak, Yüce Rabbimizin affına nail olmak ve elif gibi dimdik olabilmek için bulunmaz bir fırsat olduğunu kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yaptığı açıklamada ülkemizin ve insanlığın haset ve kavgadan uzaklaşarak huzur ve mutluluğu yakalamasının tek yolunun insani değerlerden geçtiğini söyledi. Dinimizin ve Yüce Kitabımız Kuran-ı Kerim'in bu değerlerin en önemli kaynağı olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “İyi bir Müslüman ve iyi bir insan olabilmek için Berat Gecesi bizler için büyük bir şanstır. Suç ve günahlarımızdan arınmak, Rabbimizin affına nail olarak dürüst ve düzgün bir yolda yürümek insanlığın bu dünyadaki en önemli görevidir. Böyle yapıldığı takdirde Rabbimiz lütfeder ve kapanan tüm kapılar birer birer açılır. Pozitif enerji yayarak, pozitif düşünerek, konuşarak ve anlaşma yolları arayarak başlayacağımız hiçbir işte başarısız olmayız. El ele, gönül gönüle vererek bu dünyadaki tüm olumsuzlukları bertaraf edebiliriz. Yeter ki, Berat Gecesi gibi geceleri en güzel şekilde değerlendirelim” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sözlerinin sonunda Berat Kandili'nin şehrimize, ülkemize, İslam alemine ve tüm dünyaya huzur ve mutluluk getirmesi dilek ve dualarında bulundu.