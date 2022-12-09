Başkan Büyükkılıç: “Biz Kayseri'de hizmet belediyeciliğini önemseyen bir anlayışa sahibiz”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bütçesinden yatırıma en çok kaynak ayıran belediye olarak Türkiye'de ilk sırada yer almaları ile ilgili yaptığı açıklamasında, “Biz Kayseri'de hizmet belediyeciliğini önemseyen bir anlayışa sahibiz” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 1 milyar 738 milyon 426 bin TL toplam harcamasının 1 milyar 65 milyon 889 bin TL'sini yatırıma ayırarak yüzde 61.31'lik oran ile yine Türkiye'de ilk sırada yer aldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bütçesinden yatırıma en çok kaynak ayıran belediye olarak bir kez daha Türkiye'de ilk sırada yer aldı. Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılı kesin hesap rakamlarına göre cari bütçe yılında yüzde 61.31'lik oran ile yatırıma en çok kaynak ayıran büyükşehir belediyesi olarak bir kez daha zirvede yer aldı. Başkan Büyükkılıç, “Yatırım demek, Kayseri Büyükşehir demektir. Yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşmaya devam ediyoruz” dedi.

Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında kente ve ülkeye kazanımlar sağlayan, yatırımlarını ve hizmetlerini aralıksız sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, “Belediyeler Arası Bütçe Kullanım Performanslarının Resmi Veriler Doğrultusunda Değerlendirme ve Ödüllendirme Projesi” çerçevesinde 2020 yılındaki yüzde 59.04'lük oranı daha da artırarak 2021 yılında da yüzde 61.31'lik oran ile bir kez daha Türkiye birincisi oldu. Geçtiğimiz yıl, 2020 yılı Büyükşehir Belediyeleri Bütçe Sonuçları'na göre 30 büyükşehir belediyesinin kesin hesaplarının değerlendirilmesi sonucunda toplam harcamasının yüzde 59.04'lük kısmını yatırıma ayırarak birinci olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılı yatırım gideri performansında da yüzde 61.31'lik oranla lider oldu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ulaşımdan altyapıya, eğitimden sağlığa, tarımdan turizme, spordan kültür sanata hemen her alanda yatırım ve hizmetlerini aralıksız sürdürüyor.

Belediyeler Arası Bütçe Kullanım Performanslarının Resmi Veriler Doğrultusunda Değerlendirme ve Ödüllendirme Projesi çerçevesinde 2021 yılı Büyükşehir Belediyeleri Bütçe Sonuçları belirlendi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi toplam bütçesinden yatırıma en çok kaynak ayıran belediye olarak İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirleri bir kez daha geride bırakıp, zirvedeki yerini korudu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi 1 milyar 800 milyon TL'lik bütçesinden 1 milyar 738 milyon 426 bin TL olan toplam harcamasının yüzde 61.31'ine denk gelen 1 milyar 65 milyon 889 bin TL yatırım gideri ile Türkiye'de 30 büyükşeh arasında ilk sırada yer aldı. Anadolu'nun parlayan yıldızı olarak liderlik tahtına oturan Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ni yöneten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, ticaret, sanayi ve endüstri alanının yanı sıra turizm, kültür ve sanat merkezi olan kentte 3,5 yılı aşkın sürede önemli çalışmalara imza attı.

Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, tarihte önemli medeniyetlere merkezlik etmiş olan Kayseri'nin geçmişten getirdiği mirası geleceğe taşımak için gayret ettiklerini belirtti.

“Yatırım demek, Kayseri Büyükşehir demek”

Bu başarıyı tüm Kayseri'ye armağan eden ve bütçesinin son kuruşuna kadar bu kadim kente yatırım yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Büyükkılıç, “Yatırım demek, Kayseri Büyükşehir demektir. Yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşmaya devam ediyoruz. Geliştirdiğimiz tüm proje ve yatırımlarda önce şehrimize olan sevdamız ile sonra da Rabbimin vermiş olduğu hizmet aşkıyla çalışıyoruz” diye konuştu.

“Kendi rekorumuzu kırdık”

Başkan Büyükkılıç, birlik, beraberliğin yatırımla birlikte berekete dönüştüğünü ifade ederek, “Geçtiğimiz yıl yaptığımız yatırımdan daha fazla yatırım yaparak, kendi rekorumuzu kırdık. Aynı özveriyle proje üretmeye, şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Rabbim hizmet aşkımızı elimizden almasın, birlik ve beraberliğimizi daim kılsın” dedi.

Başkan Büyükkılıç, algı belediyeciliği değil, hizmet belediyeciliğini önemseyen bir anlayışa sahip olduklarını söyleyerek, “Hatırlanacağı üzere daha önce yine yaptığımız çalışmaların bütçemizin oranlama itibari ile yüzde 59 küsurunu yatırıma ayırmak suretiyle 30 büyükşehir içerisinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi 1. sıraya yerleşmişti. İlçe belediyelerimiz de benzer çalışmalar yapıyor. O yönden de Kayserimizde yatırımdan yatırıma hizmetten hizmete koşuluyor. Biz hizmet belediyeciliğini önemseyen bir anlayışa sahibiz. Algı belediyeciliği ile şehrimizi yönetmiyoruz. Bizi seven ve güvenen hemşehrilerimize layık olma, tasarruf anlayışı içerisinde ve bütçemizi reel olarak karşılığı olan, denk bütçe anlayışı içerisinde yüzde 100'lere yakın oranda da hayata geçirerek çalışmalar yapıyoruz. Tarafsız kuruluşlar tarafından yapılan değerlendirme sonrasında yine 30 büyükşehir içerisinde yine 1. sıraya oturduğumuzu gördük. Biz de bundan keyif alıyoruz. Bu bizi daha fazla motive ediyor, daha fazla gayret göstermemize vesile oluyor” dedi.

2022 sonrasında da yine bir rekor kıracaklarını söyleyen Başkan Büyükkılıç, “Bunun altyapısı uyum kültürüdür, fedakarca çalışan ekibimizdir, bizlere olan güvendir ve işinizi severek yapıp sizi seven insanlara layık olma kaygısıyla hareket etmektir. Ben inşallah 2022 sonrasında yine bir rekoru kıracağımızı da burada inanıyorum. Biraz alışkanlık haline dönüşmeye başladı. Daha önceki alışkanlığımızı bu sene yine sürdürdük, yine sürdürmeye devam ederiz diye umuyor ve inanıyorum. Bu akşam Kayseri Sanayi Odamızın ödül töreninden sonra inşallah İstanbul'a geçeceğiz. Orada yarın sabah yapacağımız toplantı ve stantlarımızda hemşehrilerimizle buluşma modelinden sonra da Antalya'ya geçeceğiz” ifadelerine yer verdi.