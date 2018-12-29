Başkan Büyükkılıç: “Bölgesel Üretim Alanları Oluşturacağız”

Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan'ı ziyaret ederek 2018 yılı çalışmalarını değerlendirdi.

Kayseri Organize sanayi bölgesinin kapsadığı alanı, istihdamı ve ekonomiye katkıları ile birlikte ele alındığında İç Anadolu'nun üretim Merkezi olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, “Kayseri şehrini bir bütün olarak değerlendiriyoruz. Bölgesel üretim, alt yapı ve bölgesel kaynakların verimli bir şekilde kullanımı için çalışıyoruz. Gerekli görülürse ilçelerde küçük işletmeleri ile adeta ilçe organize sanayi alanları oluşturulacaktır. Bu çalışmalar ile şehre göç önlendiği gibi göçü tersine çevirerek kırsal alanlara ilçelere göçü teşvikte etmiş olacağız. Bunun getirisi ile ilçelerde ekilemeyen toprak ekilecek, tarım ve hayvancılık canlanacaktır. Gündüz atölyelerde, işletmelerde veya fabrikalarda işçi çalışanlar diğer boş vakitlerini tarlasında çalışarak bölgesel üretime katkı sağlayacaktır” dedi.

İncesu, Mimarsinan Organize sanayi bölgelerin buna iyi bir örnek olduğu bölgede istihdam ile bölgeye canlılık ve ekonomik getiri sağladığını örnek gösteren Başkan Büyükkılıç, üretim yanında depolama, ulaşım ve pazarlama ile marketçilik gibi konularında bu kapsamda değerlendirildiğini sözlerine ekledi.