Başkan Büyükkılıç, Bünyan ilçesinde bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu

Memduh Büyükkılıç, Bünyan ilçesini ziyaret etti. Bünyan'da bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, esnafları da gezerek taleplerini dinledi. Başkan Büyükkılıç, Bünyan ve tüm ilçelerle el ele gönül gönüle vererek çalışacaklarını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Bünyan Belediyesi önünde İlçe Belediye Başkanı Özkan Altun tarafından çiçekle karşılandı. Bünyan Belediyesi'ne girmeden önce bölgedeki esnafları ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, büyük bir ilgi ve sevgiyle karşılandı. Aynı ilgiyle karşılık veren Başkan Büyükkılıç, “Sizlerin kardeşi ve evladı olarak sizlere layık olabilirsek ne mutlu bize” ifadelerini kullandı.

BÜNYAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, esnafları ziyaretinin ardından Bünyan Belediyesi'ne geçti. Belediye girişinde bir süre Bünyan'ın simgelerinden olan küçük bir tezgahta halı dokunmasını izleyen Başkan Büyükkılıç, Bünyan Belediye Başkanı seçilen Özkan Altun'u ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Bünyan halkına verdikleri destek için teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, “Bizlere, Bünyan Belediye Başkanımıza ve Cumhur İttifakına sahip çıktığınız için teşekkür ediyorum. Özkan Başkan ile el ele vermek suretiyle Şehitler Diyarı Bünyan'ımıza yakışanı yapacağımızdan şüpheniz olmasın” dedi. Bünyan Belediye Başkanı Altun da Başkan Büyükkılıç'a nazik ziyaretleri için teşekkür ederek “Bize güç veriyorsunuz. Bünyan halkı, tüm Kayseri halkı gibi sizleri çok seviyor” diye konuştu.

Bünyan Belediyesi'nde bir süre vatandaşlarla görüşen ve taleplerini dinleyen Başkan Memduh Büyükkılıç, daha sonra belediyenin birimlerini gezerek personelle selamlaştı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçe belediyesini ziyaretinin ardından Bünyan Meydanı'ndaki vatandaşlarla selamlaştı. Başkan Büyükkılıç, bu sırada İlçe Emniyet Müdürü ile de bir süre sohbet etti.

Bünyan Belediyesi'nden yürüyerek AK Parti İlçe Teşkilatı'na geçen Başkan Memduh Büyükkılıç, İlçe Başkanı Yıldırak Hakkı Koç ile görüştü. Başkan Büyükkılıç, burada parti yöneticileriyle de bir araya gelerek seçimlerde gösterdikleri gayret ve desteklerinden dolayı teşekkür etti. Başkan Büyükkılıç, “İlçe belediye başkanımızla kol kola vererek sizleri mahcup etmeyeceğiz” dedi.

KADIN VE GENÇLİK MERKEZİ'Nİ ZİYARET ETTİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İlçe Teşkilatının ardından Bünyan esnaflarını ziyaretini sürdürdü. Her girdiği iş yerinde sıcak ve samimi bir şekilde karşılanan Başkan Büyükkılıç, daha sonra Bünyan Kadın ve Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, ilk olarak kurslara gelen kursiyerlerin çocuklarının bakıldığı kreşi ziyaret ederek çocuklarla yakından ilgilendi. Başkan Büyükkılıç, çocuklara boyama kitabı hediye etti.

8 branşta 250 kursiyere hizmet verilen Kadın ve Gençlik Merkezi'ndeki aralarında halıcılığın da bulunduğu meslek kurslarını ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, kursiyerlerle sohbet etti ve ürünleri inceledi. Başkan Büyükkılıç, Kadın ve Gençlik Merkezi'nde öğrenciler için açılan kurslara da girerek gençlerle görüştü.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Bünyan ziyaretinde İlçe Belediye Başkanı Özkan Altun ile birlikte Bünyan'ın en güzel yerlerinden Pınarbaşı Mesire Alanı'na da geçti. Mesire alanında incelemelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, Bünyan'daki KASKİ'nin tesislerini de gezdi.