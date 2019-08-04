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Başkan Büyükkılıç, Bünyan-Karakaya Pilav Şenliği'ne katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Memduh Büyükkılıç, yoğun programlarına rağmen ilçeler ve mahallelerdeki şenliklere katılarak halkla bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Büyükkılıç, Bünyan'ın Karakaya Mahallesi'nde yapılan Seyit Halil Devletli'yi Anma ve Gurbetçiler Günü Pilav Şenliği'ne katıldı. Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada Karakaya Mahallesi'nin su sorununu çözmek için Kurban Bayramı sonrası ihale yapacaklarını açıkladı.


Bünyan'ın Karakaya Mahallesi'nde yapılan Seyit Halil Devletli'yi Anma ve Gurbetçiler Günü Pilav Şenliği'ne Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra Önceki Dönem Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, Önceki Dönem Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ile çok sayıda vatandaş katıldı.


Şenlik alanını gezerek vatandaşlarla selamlaşan, sohbet eden ve vatandaşlara pilav dağıtan Başkan Memduh Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada bir de müjde verdi. Karakaya Mahallesi'nin su problemini bildiklerini ve bir an önce çözülmesi için talimat verdiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Bu sorunu çözmek bizim dönemimize nasip oldu. KASKİ'miz gerekli projeyi hazırladı. 6 milyon TL'lik yatırımla su sorununu çözüyoruz. İnşallah Bayramdan hemen sonra ihalesini yapıyoruz. Siz bunu fazlasıyla hak ediyorsunuz. Ayrıca Karakaya yolunu da en güzel şekilde yapacağız” dedi.

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