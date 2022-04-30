Başkan Büyükkılıç, Bünyan'da açılışın ardından vatandaşlarla buluştu

Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ile birlikte Bünyan ilçesi Karatay Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Mükremin ve Emine Çakır Çok Amaçlı Sosyal Tesisi'nin açılışını yaparak, Bünyanlı vatandaşlarla iftar yaptı.

Tesisin açılışı ve iftar programına Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, AK Parti Bünyan İlçe Başkanı Yıldıray Hakkı Koç, muhtarlar ile ilçe ve mahalle sakinleri katıldı.

Tek tek masaları dolaşıp, ilçe ve mahalle sakinleri ile sohbet eden Büyükkılıç, vatandaşların yaklaşan Ramazan bayramlarını tebrik etti. Mükremin ve Emine Çakır Çok Amaçlı Sosyal Tesisi'nin açılışı ve iftar programında konuşan Memduh Büyükkılıç, hayırseverlik örneği eserden dolayı tesisin hayırseverine teşekkür ederek, “Cenab-ı Allah kendisinden razı olsun. Kayseri denilince akla hayırseverlik gelir. O açıdan biz kendilerine dua ediyoruz. Kayserimiz güzel bir şehir, Kayseri kültürüyle yetişmek, Kayserili olmakta ayrı bir güzellik” dedi.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin Ay yıldızlı Türk bayrağına bağlı, vatanına bağlı, milletine bağlı, devletine bağlı, Anadolu'nun parlayan yıldızı olduğunun altını çizerek, “Burası ipek yolu üzerinde, bu güzergah ticaretin güzergahı. O açıdan burası bizim için önemli. Buradaki Karatay hanımız çok önemli, Sultan Hanı hakeza. Şehrimizi bileceğiz, tarihi eserlerimizi bileceğiz. Şehrimizi anlatacağız. Kadim medeniyetin sahipleriyiz. O açıdan birbirimize sahip çıkacağız, bayrağımıza sahip çıkacağız. Allah elimizden bu güzellikleri almasın” diye konuştu.

Konuşmasında birlik beraberlik mesajı veren Büyükkılıç, “Çok şükür Bünyan'ımıza hem yaptığımız yatırımlar, hem tarım hayvancılık konusundaki yaptığımız destekler ile en güzel çalışmaları yapıyoruz. Biz sizleri seviyoruz. Sizlere bize güvenip seçtiniz, bizde 16 ilçemizi bağrımıza basıyor, yolunu da, kaldırımını da, yeşilini de, çevreciliğini de, hayvancılığını da, tarımını da hepsini eğitimini, sağlığını önemsiyoruz. Güzel yavrularımıza, canlarımıza güzel bir gelecek bırakmak için çırpınıyoruz. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın, inşallah yapılan bu güzel çalışmaları bereketli kılsın” ifadelerini kullandı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da Bünyanlıların yaklaşan Ramazan bayramlarını tebrik ederek, hayırseverlere ve başkanlara teşekkür etti.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ise merkezin hayırseverine teşekkür edip birlik beraberlik mesajı vererek, vatandaşların yaklaşan Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun da göreve başladıkları günden bu yana kendilerini yalnız bırakmayan, destekleriyle Bünyan'a değer katan hayırseverlere teşekkür etti.

İftar programının ardından Başkan Büyükkılıç, beraberinde heyet ve vatandaşlarla birlikte teravih namazını Karatay Camisi'nde kıldı.