Başkan Büyükkılıç, Büyük Bürüngüz'de bulunan Türkiye'nin en büyük yeraltı şehrini ziyaret etti

Memduh Büyükkılıç, Büyük Bürüngüz Mahallesi'ndeki 1300 metrelik, 26 kapılı yeraltı şehrini ziyaret etti. Yeraltı şehrinin temizliğini ve aydınlatmasını yaparak turizme kazandıracaklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin önemli bir turizm değerine daha sahip olduğunu kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye'nin en büyük yer altı şehrini görmek için Büyük Bürüngüz Mahallesi'ne gitti. Yeraltı şehrinde incelemelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, şehrin önemli bir değer daha kazandığını belirtti.

Yeraltı şehrinin şu an 1300 metre olduğunu; ancak incelemeler sonrası açılacak kapılarla daha da büyük olabileceğini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Buranın 26 kapısı var ve hepsi birbirine bağlanıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak projelendirip temizliğini ve aydınlatmasını yapacağız” dedi.

2 BİN YILLIK ŞEHİR

Büyük Bürüngüz Mahallesi'nde bulunan yeraltı şehrinin bölge için çok önemli bir kazanım olacağını dile getiren Başkan Büyükkılıç, “Yeraltı şehrinin 2 bin yıllık bir geçmişinden bahsediliyor. Dolayısıyla bir hazinenin üzerinde oturuyoruz. İnşallah Koramaz Vadimizin zenginliklerine zenginlik kazandıracak bir keşif” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, yeraltı şehrindeki incelemelerinin ardından Büyük Bürüngüz Mahallesi'ndeki esnafları ziyaret etti, vatandaşlarla çay içerek sıcak ve samimi bir sohbet gerçekleştirdi.