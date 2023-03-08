Başkan Büyükkılıç, büyükşehir ile hayırsever iş birliğinde yaptırılan cami inşaatını inceledi

Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi ile hayırsever iş birliği ile yapımı devam eden Şevki Eren Albayrak Camii'nin inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever iş birliği ile Melikgazi ilçesi Konaklar Mahallesi'ne Şevki Eren Albayrak Camii ile aynı parsel üzerinde yapılan Şevki-Nurver Albayrak Kuran Kursu ve Lojman yapımı için iş birliği protokolü çerçevesindeki caminin inşaatı tüm hızıyla sürüyor.

Bu çerçevede Memduh Büyükkılıç, Şevki Eren Albayrak Camii inşaatını yerinde inceleyerek, yapılan çalışma hakkında bilgiler aldı.

Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Hayırseverler şehri Kayseri'de Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever iş birliğiyle yapımına başladığımız Şevki Eren Albayrak Camii'nin devam eden inşaat çalışmalarını inceledik” diye konuştu.

Özel proje uygulanarak yapımı devam eden proje, kullanım için Kayseri Müftülüğü'ne teslim edilecek. İnşaat alanı 545 metrekare olacak cami 750 kişi kapasiteli olup, proje içerisinde Kur'an Kursu, İmam Evi ve lavabo da yer alacak.