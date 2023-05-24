Başkan Büyükkılıç, Büyüktuzhisar Ve Karakaya'da Yatırımları İnceledi

Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ile birlikte Bünyan'ın Büyüktuzhisar ve Karakaya mahallelerine ziyaret gerçekleştirdi, yapılan yatırımları yerinde inceledi.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Bünyan ilçesi Büyüktuzhisar Mahallesi'nde sıcak asfalt serim çalışmalarına devam edilirken, Başkan Büyükkılıç, 8 bin tonluk sıcak asfalt yapım çalışmalarını yerinde denetledi. Başkan Büyükkılıç'a, mahalle ziyaretinde AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal ve daire başkanları eşlik etti. Büyüktuzhisar Mahallesi'nde süren 8 milyon TL maliyetli asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen ve burada açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, “Bizlere hizmet fırsatı veren hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Daha önceden planladığımız şekliyle sıcak asfalt çalışmalarıyla ilgili gayretimizi sürdürüyoruz. Buraya yaklaşık 8 bin ton asfalt serimi söz konusu olacak. 8 milyon TL maliyete denk geliyor. Özellikle gayretinden dolayı değerli muhtarımıza teşekkür ediyorum. Emeği geçen kardeşlerimize, Özkan başkanımıza, ilçe başkanımıza teşekkür ederken, bizi yalnız bırakmayan il başkanımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Fen İşleri ekibimizin ellerine sağlık. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz” diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, asfalt çalışmalarını yapan personele kolaylıklar dilerken, Büyüktuzhisar Mahalle Muhtarı Mehmet Köse de, Büyükkılıç başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti. Asfalt çalışmalarını inceledikten sonra Büyüktuzhisar Mahallesi'ndeki vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, hem bir bardak sıcak çay eşliğinde hem sohbet etti hem de mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi. Büyükkılıç, mahalle ziyaretlerine yerli ve milli otomobil TOGG ile giderken, vatandaşların da Kayseri'de ilk ve tek olan TOGG'a yoğun ilgisi oldu.

Başkan Büyükkılıç'a Karakaya'da coşkulu karşılama

Daha sonra AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm'ün baba ocağı Karakaya Mahallesi'ne geçen Başkan Büyükkılıç'ı burada mahalle sakinleri büyük bir coşku ve sevgiyle karşıladı. Karakaya Mahallesi'nde vatandaşlara seslenen Başkan Büyükkılıç, mahalle sakinlerine desteklerinden dolayı teşekkür ederek, “'Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli' diyen Akif'in dediği gibi bu ezanlar inşallah ebedi yurdumuzun üstünde inlemeli. Geçmişten beri bizlere sahip çıkan, devletine, vatanına, milletine, bayrağına bağlı nesiller yetiştiren ve gurbette de her zaman gururumuz olan kardeşlerimizsiniz. Allah hepinizden razı olsun. Cumhurbaşkanımız diyor ya ‘benim felsefem insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesi' diye biz onun yol arkadaşlarıyız. O manada suyumuz geldi, eminim ki doğalgaz konusunda beklentiniz var. Bu bölgeyle ilgili yapılacak olan tesis var, o tesis yapıldıktan sonra inşallah buraların da doğalgaz çalışmaları başlayacak.” ifadelerini kullandı.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ise, 1941 yılında babasının bu köyde doğduğunu belirterek, “Burasının adamı sert olur da mert olur. Allah sizlerden razı olsun. Ayrıca arkamızda Memduh başkanımız var, Allah razı olsun. Sayın başkanım Karakaya'nın sorunu var dedik, altyapıyı çözdü, kolay kolay yapılmayacak yatırım yaptı. Yeter ki bu vatanın kıymetini bilelim” diye konuştu. 15 Temmuz hain darbe girişiminde Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit düşen Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in babası Yahya Kemal Yiğit de şehit babası olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, “Ben bir şehit babasıyım, ne mutlu bana. Allah şahidimdir, değil bir evlat bu aziz vatan için bin evlat vermeye hazırım. Rabbim inşallah bize de o şehitliği nasip eyler. Önce vatan, sonra şu Albayrak bizim hürriyetimizi temsil ediyor” dedi.

Başkan Büyükkılıç, beraberindeki heyet ile birlikte mahalledeki esnafları da ziyaret ederek, hayırlı, bereketli işler diledi.