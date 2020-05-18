Başkan Büyükkılıç çalışmaları yerinde inceledi

Memduh Büyükkılıç, ara vermeden yapılan asfaltlama çalışmalarını bizzat yerinde takip ediyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününden beri ekipler aralıksız çalışmalarını sürdürürken, çalışmaların adresi bu kez Talas Caddesi oldu. Başkan Büyükkılıç “Kayserili hemşehrilerime bir kez daha sesleniyorum. Siz evde kalın yeter ki biz hizmet etmeye hazırız” ifadelerini kullandı.

Şehrin ana arterlerinde süren asfaltlama çalışmalarını inceleyen Başkan Büyükkılıç, çalışmaların Kayseri halkı için hayırlı olması temennisinde bulunarak, şunları kaydetti:

“Cenab-ı Allah'a şükürler olsun bir Ramazan'ı daha bereketli bir şekilde yaşıyoruz. İstasyon Caddesi'nden başlayıp Cumhuriyet Meydanı bölgesini içeren ve daha sonraki süreçte de Hunat Camimizin önünden Talas Caddesi'ne yani Kartal Şehitliği'ne kadar olan bölgemizde her iki tarafı hem frezeleyip hep asfaltını yenilemek suretiyle Kayserimize yakışır bir çalışma gösteriyoruz. Ben emeği geçen kuruluşlarımıza elbette ki yüklenici firmamıza ve bu sıcakta çalışan kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Kayserili hemşehrilerime de bir kez daha sesleniyorum. Siz evde kalın yeter ki biz hizmet etmeye hazırız diyorum. İnşallah bu süreçte en kısa zamanda bitecek diye umuyor ve inanıyoruz. İşi ciddiye alırsak sürenin kısalacağını da biliyoruz” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, yaptığı açıklamada aynı güne denk gelen 19 Mayıs ile Kadir Gecesi'ni de kutladı. Büyükkılıç, “Gençlerimizin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını tebrik ediyorum. Kurtuluş Mücadelesinin meşalesinin yandığı, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün İstanbul'dan Samsuna geçtiği bu sürecin önemini çok iyi biliyoruz. Bizlere bu Cumhuriyeti bu devleti bu bayrağı bırakan büyüklerimize Allah rahmet eylesin diyorum. Ayrıca Kadir Gecemizin de tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.