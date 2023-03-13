Başkan Büyükkılıç, Çocuk Kütüphanesi Ve Müzik Okulu Projesi'ni inceledi

Memduh Büyükkılıç, geleceğin teminatı olan çocukların hem zihinsel gelişimi hem de keyifli vakit geçirebilmeleri amacıyla hayata geçirilecek olan ve son aşamaya gelen Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu Projesi'ni yerinde inceledi.

Kocasinan İlçesi Bozantı Caddesi'nde çok amaçlı Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu'nun yapımına yönelik projenin inşaat çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bu çerçevede, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hayırsever Fuat Attaroğlu işbirliği ile yapımı son aşamaya gelen Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu Projesi'ni yerinde inceledi.

Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Daire Başkanı Ahmet Şeref Bahçecioğlu'dan son durum hakkında bilgiler alan Başkan Büyükkılıç, projede, her yaştan ve çeşitli becerilere sahip çocukların eğitim, bilgi ve kişisel gelişimindeki ihtiyaçlarını karşılamak için kaynaklar ve hizmetler sağlamanın amaçlandığını söyledi. Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi olarak ‘ağaç yaşken eğilir' prensibi ile projede kütüphane ve müzik okulunun yanı sıra oyun alanları, kafeterya ve sinema salonu gibi çeşitli aktivitelerin olacağını vurguladı.

Projede neler var?

Proje, çocukların kitap okuyabilecekleri, oyun, müzik gibi farklı çalışma atölyelerine katılabilecekleri, film izleyebilecekleri kapsamlı bir kütüphane projesi olarak tasarlandı. Ayrıca, bahçesinde yer alan oyun grupları ve etkinlik alanı da çocuklar için hem eğitici hem öğretici nitelikte olurken, bina, oturum alanı 750 metrekare, etkinlik alanı da 350 metrekare ve zemin kattan oluşuyor.

Kütüphanenin, mini oyun odası, atölyeler, sinema salonu, çocuk oyun alanı ve kafeteryası bulunurken, proje bünyesinde kütüphane birimlerine hizmet verecek danışma, bekleme ve dinlenme bölümü, idari ofisler ve arşiv bulunuyor.