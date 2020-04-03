Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediye başkanları ile tele konferans sistemiyle yaptığı toplantıya katıldı

Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirdiği toplantıda korona virüs önlemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Büyükkılıç, Kayseri'de tüm kurum ve kuruluşlar ile uyum içinde çalıştıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, büyükşehir ve il belediye başkanları ile tele konferans sistemiyle bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda özellikle korona virüs önlemlerine ilişkin belediye başkanlarının görüşlerini aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç toplantıda yaptığı konuşmaya bu sürecin başarılı bir şekilde yürütüldüğünü ifade ederek, “Sayın Cumhurbaşkanım şahsınızda, tüm bakanlarımıza bu süreçte yapmış oldukları fedakâr ve yüz akımız çalışmalarından dolayı bir hekim olarak her birisine ve özellikle Sağlık Bakanımız ve ekibine teşekkür ediyorum. Şehir Hastanelerimizin ne kadar önemli olduğunu da bu vesileyle paylaşmak istiyorum. Kayserimize yapmış olduğunuz bu güzel hizmet ile gerek Şehir Hastanemiz gerekse araştırma üniversitemiz olan Erciyes üniversitesi hastanemiz yüz akımız oluyor” dedi.

“UYUM İÇİNDE ÇALIŞIYORUZ”

Kayseri'de uyum içinde çalışıldığını da ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Değerli Valimiz ve diğer kurum ve kuruluşlarla uyum içinde çalışıyor, yerel yönetici olarak üzerimize düşen görevleri yapmaya özen gösteriyoruz. 17 belediye başkanı olarak dayanışma içinde Kayserimize hizmet etmenin onurunu yaşıyoruz. Bu çalışmaları yaparken her zaman uyum kültürünü vurgulayan ve önemseyen bir anlayış içindeyiz. Siyasi parti il başkanları ile zaman zaman bir araya gelerek bu çalışmaları ortaklaşa hayata geçirmenin gayreti içinde oluyoruz. Sanayi ve Ticaret odamız ve OSB ile yapılan tüm çalışmalar destek olmanın gayretindeyiz. 112, 155 ve 156'nın yanında 17 belediyenin ortak çağrı merkezi olan 153 ile vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirmeye gayret ediyoruz.”

Konuşmasında bir hekim olarak gördüğü yanlış algıyı da vurgulayan Başkan Memduh Büyükkılıç, “Belirli bir yaş üzeri ve kronik hastaların evden çıkmaması için yapılan vurgu sanki diğer yaş gruplarının bu virüsü taşımayacağı algısını getirdi. Bu virüsün herkese bulaşabileceğini ve herkes vasıtasıyla da birilerine bulaşabileceğini hatırlatmamız lazım. Kayseri'de genel manada ciddi bir sıkıntı yok. Şehrimize dışarıdan gelen ve yurtlarda kalan vatandaşlarımız nedeniyle rakamlar bir miktar konuşuluyordu; ama gerek Sağlık Müdürlüğümüz gerekse kurum ve kuruluşlarımız gerekli önlemleri alıyor. Kayseri bölgesindeki tüm illere hizmet eden bir anlayışla çalışmalarını sürdürüyor” diye konuştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, son günlerde büyük şehirlerden ve özellikle İstanbul'dan Kayseri'ye gelenlerin olduğunu da hatırlatarak İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla dışarıdan gelen vatandaşlara 14 gün karantina şartına uymaları yaptırımı getirildiğini de sözlerine ekledi.