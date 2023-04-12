Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düzenlediği iftar programına katıldı

Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28'inci Dönem Milletvekilleri Adayları için düzenlediği iftar programına katıldı.

Yoğun katılımın olduğu programda, Başkan Büyükkılıç, Milli Savunma Bakanı ve AK Parti Kayseri 1'inci Sıra Milletvekili Adayı Hulusi Akar ile de görüşerek, bir süre sohbet etti.

Türkiye Yüzyılı'nın hikâyesini yazacak kadrolarla iftar açtıklarını ifade eden Büyükkılıç, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 28'inci Dönem Milletvekilleri Adayları için düzenlediği programda Türkiye Yüzyılı'nın hikâyesini yazacak kadrolarla birlikte iftarımızı açtık. Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile doğru adımlarla yola devam ediyoruz” dedi.