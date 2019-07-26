Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Görüştü

Memduh Büyükkılıç, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Başkan Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kayseri ile ilgili bilgiler verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara'da AK Parti'nin genişletilmiş il başkanları toplantısına katıldı.

Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Kayserililerin selamını iletti. Başkan Büyükkılıç, yaptığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kayseri ile ilgili bilgi de aktardı.