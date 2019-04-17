İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Başkan Büyükkılıç, Daire Başkanlıklarını İnceledi

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi'nin ek binasında incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, ek binadaki daire başkanlıklarını tek tek ziyaret ederek bilgi aldı.


Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı birimlere yönelik ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Büyükkılıç, Kocasinan Bulvarı üzerindeki Büyükşehir Belediyesi'nin ek binasını da ziyaret etti.


Başkan Memduh Büyükkılıç, ek bina içerisindeki Ulaşım ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesindeki tüm birimleri ziyaret ederek, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.