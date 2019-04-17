Başkan Büyükkılıç, Daire Başkanlıklarını İnceledi

Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi'nin ek binasında incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, ek binadaki daire başkanlıklarını tek tek ziyaret ederek bilgi aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı birimlere yönelik ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Büyükkılıç, Kocasinan Bulvarı üzerindeki Büyükşehir Belediyesi'nin ek binasını da ziyaret etti.

Başkan Memduh Büyükkılıç, ek bina içerisindeki Ulaşım ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesindeki tüm birimleri ziyaret ederek, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.