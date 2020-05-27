Başkan Büyükkılıç: “Darbe ve vesayetin karşısında canımız pahasına duracağız”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 27 Mayıs darbesinin yıl dönümünde yaptığı paylaşımda, "Darbe ve vesayetin karşısında canımız pahasına duracağız" ifadesinde bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, twitter hesabından 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümünde paylaşım yaptı. Başkan Büyükkılıç, paylaşımında, "Siyasi tarihimizin en acı ve en kirli olaylarından #27Mayıs darbesinin yıldönümünde; Celal Bayar ve arkadaşlarının cezaevinde kaldığı Kayseri'den darbe ve vesayetin karşısında canımız pahasına duracağımızı yineliyor, #AdnanMenderes ve arkadaşlarını rahmetle ve saygıyla anıyorum" ifadesinde bulundu.