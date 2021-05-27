Başkan Büyükkılıç Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda toplantıya katıldı

Memduh Büyükkılıç, tarihe kara bir leke olarak geçen 27 Mayıs askeri darbesinin 61. yılında Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda gerçekleştirilen ve Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği AK Parti 146. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri'den AK Parti Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin ve Gençlik Kolları Başkanı Furkan Mert Şimşek ile birlikte Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Merhum Adnan Menderes ve arkadaşlarının haksız bir şekilde yargılandığı Yassıada'nın Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na dönüşümüne şahitlik ettik. Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mehmet Özhaseki ve teşkilatımız ile birlikte Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın hitaplarını dinledik. 27 Mayıs 1960 darbesinde hayatını kaybeden Merhum Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarını rahmetle ve minnetle anıyorum. Bu güzel ülke hiçbir zaman vesayete boyun eğmeyecektir” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantıda müjdeler verdiğini belirten Büyükkılıç, “Ayrıca AK Parti 146. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantımız çok verimli geçti ve Sayın Cumhurbaşkanımız yeni anayasa çalışmaları ile ilgili çok önemli bilgiler ve petrol arama çalışmaları ile ilgili müjdeler verdi. Karadeniz'de, sadece son bir ayda 3 yeni kuyuda petrol keşfedildiği müjdesini aldık, milletimizin gözü aydın olsun. Toplantıda alınan kararların da hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” dedi.