Başkan Büyükkılıç depremzedeleri hastanede ziyaret etti

Memduh Büyükkılıç, Kayseri Şehir Hastanesi, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri'nde tedavileri devam eden yaralı depremzedeleri ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Büyükkılıç, Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı'nda değerlendirme toplantısı da yaptı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkisiyle yaralanan vatandaşlar, tüm yurtta olduğu gibi Kayseri'de de tedavileri için çeşitli hastanelerde tedavi ediliyor. Bu çerçevede Kayseri Şehir Hastanesi, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri, Kayseri Devlet Hastanesi ile ilçe devlet hastaneleri ve özel hastaneler olmak üzere toplam 20 hastanede yaralıların tedavileri devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem felaketinde yaralanan vatandaşları hastanelerde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini ileten Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yaralı depremzedelerin sağlık durumu ile ilgili de Başhekim Prof. Dr. Fatih Horozoğlu'dan bilgi aldı. Büyükkılıç, hastanede yaralılarla ilgili tüm tedbirlerin alındığını, süreci yakından takip ettiğini ifade etti. Başkan Büyükkılıç, depremin yaralarını hep birlikte sardıklarını ifade ederek, “Burada adeta şefkat ve merhamet duygularıyla kucaklarını açmış, gerek erişkin, gerekse çocuk ve bebek kısmındaki Kahramanmaraş'ımızdan, Hatay'ımızdan, Malatya'mızdan gelen depremzedelerimize gereken tedavi ve ihtimam gösteriliyor. Başındaki yakınlarından da bir istek ve ihtiyaçları var mı şeklindeki yaklaşımımızda ‘bizimle çok ilgileniyorlar, hiçbir sıkıntımız yok' diye ifadede bulunmaları bizleri ayrıca memnun ediyor. Devletimizin şefkat ve merhamet eliyle kurum ve kuruluşlarıyla dayanışma içerisinde her zaman vatandaşımızın yanında olacağımızı bir kez daha paylaşıyor. Sabırla, birbirimizi kucaklayarak, dayanışarak bu süreçte de Allah'ın izniyle milletimiz yaralarını saracak” diye konuştu.

Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavileri süren yaralı depremzedeleri de ziyaret eden ve acil şifalar dileyen Büyükkılıç, Başhekim Doç. Dr. Serhat Koyuncu'dan hastalar hakkında bilgiler aldı. Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi gören depremzede vatandaşları ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, depremzede vatandaşlara olan ilgi alakalarından dolayı hastane çalışanlarına teşekkür ederek, “Şu anda Şehir Hastanemizde sağlık müdürümüzün, başhekimimizin kıymetli ekibinin şahsında ziyaret ettiğimiz hastalardan edindiğimiz intibalar, onların açıklamalarından hareket ederek dostlarımızın her birine minnet duyuyor teşekkür ediyorum. Sağlık camiamızın her zaman olduğu gibi yüz akımız olduğunu gördük” dedi. Depremzede vatandaşların ihtiyaçlarını sorduklarını da ifade eden Büyükkılıç, “Hastanede kardeşlerimizin ziyaret sırasında duygularını, düşüncelerini, yakınlarının duygularını, düşüncelerini öğrenme fırsatı bulduk. Bir ihtiyaçları varsa onları sorduk ve çok şükür burada hizmetlerin en güzeliyle vatandaşlarımızı buluşturmanın, onların dualarıyla bu süreci birlikte millet olarak aşmanın gayreti içeresindeyiz” diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, depremde hayatına kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dileyerek, “İnşallah birlik, beraberlik içerisinde komşu il olarak gerek Maraş'ımızın, gerek Adıyaman'ımızın, gerek Hatay'ımızın, gerek Malatya'mızın ve diğerlerinin yarasını sarma yolunda üzerimize ne düşüyorsa yapma yönünde gayret gösterdiğimizi paylaşıyoruz. Geçmiş olsun diyoruz. Allah gücümüzü, gayretimizi arttırsın diye dua ve temennide bulunuyoruz” ifadelerini kullandı. Şehir Hastanesi'nde tedavi gören bir depremzede vatandaş, devlete ve millete dualar ederek, “Allah devletime zeval vermesin. Milletime de her daim uzun ömürler versin. Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin. İki üç gün oldu buraya geleli. Burada çok güzel davranıyorlar sağ olsunlar anne baba gibi şefkatli, merhametli. Elhamdülillah, ne büyük nimetler” şeklinde konuştu.

Depremzede başka bir vatandaş ise kendileriyle güzel bir şekilde ilgilenildiğini dile getirerek, “Burada hocalarımız, hemşire hanımlarımız hepsi bizimle dört dörtlük ilgileniyorlar. Allah razı olsun hepinizden. Devletimiz var oldukça biz ayaktayız” dedi. Ayrıca, Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı'nı ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, burada sağlık ekipleri ile değerlendirme toplantısı yaptı. Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan'dan kentteki sağlık hizmetleri hakkında bilgiler alan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada şöyle konuştu;

“Sağlık birimimizin koordinasyon merkezindeyiz. Çok değerli müdürümüz ve kıymetli ekibiyle değerlendirme çalışması yaptık. Gördüğüm kadarıyla sağlık bağlamında koordinasyonda hiçbir sıkıntı yok, gerekli fedakârca çalışmalar yapılıyor. Devletimizin şefkat ve merhamet elinin adeta buradaki tezahürleri ile bu hizmetler veriliyor. Kayseri olarak üzerine düşenden fazlasını yapma yönünde gayretlerini gördüğümü paylaşıyor, başkanlıktan öte bir doktor ağabeyleri olarak bizlerin de üzerimize ne düşüyorsa yapma yönünde irade göstereceğimizi paylaşıyorum. Valiliğimizin, AFAD'ımızın önderliğinde, belediyelerimiz, sivil toplum teşkilatlarımızla yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Kayseri'miz her zaman yara saran olmuştur, Kayseri'miz her zaman merhamet ve hayırseverliği ile sahip çıkan olmuştur. Türk milletinin hepsinde olduğu gibi, inşallah bu yarayı saracak olan bizleriz, milletimizdir. Tekrar geçmiş olsun, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, ailelerine sabır diliyorum.”