İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Büyükkılıç, Derevenk Viyadüğü ve bağlantı yollarında incelemelerde bulundu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Memduh Büyükkılıç, şehrin en önemli alternatif yollarından birisi olacak olan Derevenk Viyadüğü ve bağlantı yollarındaki çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç, viyadük ve bağlantı yollarının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kadar tamamlanacağını dile getirdi.


Talas'ı Malatya Yolu'na çok daha kısa sürede ve konforlu bir şekilde bağlayacak olan Derevenk Viyadüğü tamamlanma aşamasına geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Derevenk Viyadüğü'ne bağlantı yollarında yapılan çalışmaları takip ettikten sonra viyadükte incelemelerde bulundu. Çalışmaların son durumuna ilişkin bilgi alan Başkan Büyükkılıç, Derevenk Viyadüğü'nün 29 Ekim'e kadar tamamlanacağını ve cumhuriyetimizin kuruluş yıldönümüne yakışır bir armağan olacağını söyledi. Böyle anlamlı ve önemli bir projeyi hayata geçiren Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne de teşekkür eden Başkan Memduh Büyükkılıç, “Burası Mimarsinan OSB ve Malatya Yolu'na bağlanan önemli bir ana arter olacak. Hayırlı uğurlu olsun. Devletimizin gücünü gösteren en güzel eserlerden birisi. Karayolları ile yaptığımız protokol çerçevesinde bağlantı yollarını Büyükşehir Belediyemiz yapıyor. Kurumlar arası dayanışmayı esas alan bir anlayışla bağlantı yollarını hazırladık. Asfaltını da yaparak viyadükle birlikte hizmete sunacağız” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.