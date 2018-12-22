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Başkan Büyükkılıç Develi'de

Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç Develi’de bir cenaze namazına katıldı.

Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç Develi'de bir cenaze namazına katıldı.


Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Güney, vefat eden babası Öner Güney için Develi Çarşı Camiinde mevlit okuttu. Mevlit programına Ak Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Prof.Dr. Ahmet Güney ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Başkan Büyükkılıç'ı Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, partililer ve çok sayıda partili karşıladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç camii çıkışında Develi'lerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

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