Başkan Büyükkılıç, Disleksi Farkındalık Haftası nedeniyle düzenlenen seminere katıldı

Memduh Büyükkılıç, 1-7 Kasım Disleksi Haftası nedeniyle düzenlenen farkındalık seminerinde toplumun her türlü sorununa eğilmeye çalıştıklarını söyledi. Başkan Büyükkılıç, fiziki yatırımların yanı sıra sosyal konuları da ihmal etmediklerini kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Disleksi Derneği tarafından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen seminere katıldı. Seminerde yaptığı konuşmada böyle önemli bir seminere aynı zamanda bir nöroloji uzmanı olarak kayıtsız kalamayacağını ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Bizler toplumun fiziki konularda her türlü ihtiyacını gidermek için gayret gösterirken, sosyal konuları da ihmal etmiyoruz” dedi.

Disleksinin bir hastalık olmadığını dile getiren Başkan Büyükkılıç, “Dolayısıyla kaygılanmaya gerek yok. Yeter ki farkına vararak uzmanıyla buluşalım. Uzmanıyla buluşulması halinde sorun aşılacaktır. Disleksi özel bir öğrenme güçlüğü. Okul çağından önce farkına varılmadığı için bir panik oluşabilir; ama bir paniğe girilmesine gerek yok” diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, dünyada pek çok dahinin disleksi olduğunu da hatırlattı. Seminerde Başkan Büyükkılıç'a Kayseri Disleksi Derneği tarafından teşekkür plaketi takdim edildi. Seminere konuşmacı olarak da Uzman Psikolog Beril Zeynep Hacıosman katıldı.