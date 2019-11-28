Başkan Büyükkılıç: “e38 bir alışverişten daha fazlası”

Memduh Büyükkılıç'ın 150. yılda 150 projesi arasında yer alan e ticaret projesi yarın açıklanıyor. Sanat ve mesleki eğitimde Anadolu'nun markası olan KAYMEK bünyesinde e38 adıyla yeni bir marka doğuyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın açıklayacağı e38 projesi, “Bir ticaretten daha fazlası” sloganıyla hizmet verecek. Başkan Büyükkılıç'ın yerel kalkınma projesi içerisinde önemli bir yer tutan proje yarın saat 16.00'da Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda tanıtılacak.

E38 sitesiyle KAYMEK bünyesinde kursiyerler tarafından yapılan binlerce eserin tüm dünyaya satışı imkanı doğacak. Kursiyerler tarafından yapılan el emeği göz nuru ürünler ev ekonomisine de katkı sağlayacak.