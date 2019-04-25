Başkan Büyükkılıç, Eğitim Bir Sendikası'nın ödül töreninde eğitimle ilgili önemli mesajlar verdi

Memduh Büyükkılıç, Eğitim Bir Sendikası Kayseri Şubesi'nce düzenlenen “Liselerarası Bir Bilenle Bilgi Nesil” projesinin ödül törenine katıldı. Törende gençlerin daha donanımlı olması için çalıştıklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, Kayseri'de tekli öğretime geçilmesini olmazsa olmaz olarak gördüklerini belirtti ve bunun için devlet, hayırseverler ve yerel yönetimler olarak çalıştıklarını kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Eğitim Bir Sendikası Kayseri Şubesi'nce düzenlenen “Liselerarası Bir Bilenle Bilgi Nesil” projesinin ödül töreninde eğitimle ilgili açıklamalarda bulundu.

“SIRADAN OLMAMALISINIZ”

Konuşmasında gençlere seslenen Başkan Büyükkılıç, “sıradan olmayın” mesajı verdi. Gençliğin daha donanımlı olması için gayret ettiklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Yeri geldiğinde Fetih nesli, yeri geldiğinde Diriliş nesli yeri geldiğinde Asım'ın neslisiniz. Ay yıldızlı bayrağımıza, vatanımıza, milletimize, devletimize bağlı olarak devletimizin ve milletimizin sunmuş olduğu imkanları en iyi şekilde değerlendirmek asli göreviniz olmalıdır. Bulunduğunuz yerin en donanımlısı olmalısınız ve sıradan olmamalısınız. Başarılı olmak ve insanlığı aydınlatmak istiyorsanız donanımlı olacaksınız. ‘Ya öğrenen ya öğreten ol, üçüncüsü olma helak olursun' öğretisi gereği hepimiz öğrenen olma yolunda gayret etmeliyiz” dedi.

“ALDATAN VE ALDANAN OLMAYACAKSINIZ”

Konuşmasında tekli öğretim üzerinde de duran Başkan Memduh Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yerel yöneticiler olarak sizlerin bilgiye ulaşmasını sağlamak amacıyla gece gündüz koşturuyoruz. Sayın Valimizin de duyarlılık gösterdiği tekli eğitimi olmazsa olmaz olarak görüyoruz. İnşallah hayırseverlerimiz, hükümetimiz ve yerel yönetimlerimizle bunu sağlayacağız. Çünkü sizlerin daha iyi koşullarda eğitiminizi sürdürmenizi istiyoruz. Sizler donanımlı olursanız aldananlardan ve aldatanlardan olmayacaksınız.”

Ödül töreninde Başkan Memduh Büyükkılıç'a projeye verdiği destekler nedeniyle bir plaket takdim edildi. Başkan Büyükkılıç, plaketini Vali Şehmus Günaydın'dan aldı. Başkan Büyükkılıç da proje kapsamında ödüle layık görülen öğrencilere ödüllerini verdi.