İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Büyükkılıç Elazığ'a gidiyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Memduh Büyükkılıç, 6,8 büyüklüğündeki depremin vurduğu Elazığ'a gidiyor. Başkan Büyükkılıç, deprem bölgesi Elazığ ve Malatya'da incelemelerde bulunacak ve Türkiye Belediyeler Birliği'nin Elazığ'da yapılmasını kararlaştırdığı toplantıya katılacak.


Memduh Büyükkılıç, Elazığ depreminin hemen ardından gerekli koordinasyonu sağlayarak, bölgeye iş makineleri ve arama kurtarma ekipleri sevk ettiklerini belirterek, Elazığ ziyaretiyle de bölgede yapılabilecekleri görme şansı bulacaklarını söyledi. Türkiye Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı'nın bu ay İzmir'de yapılacağını; ancak encümen üyelerinin de talebiyle toplantının Elazığ'da yapılmasının kararlaştırıldığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, deprem bölgesinde yapacakları toplantıda Elazığ ve Malatya'da depremden etkilenen vatandaşlarımız için nelerin yapılabileceğini de ele alacaklarını söyledi.


Toplantının yanı sıra deprem bölgesi Elazığ ile Malatya'da incelemelerde bulunacaklarını da ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, depremzede vatandaşlarla da görüşeceklerini kaydetti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.