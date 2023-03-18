Başkan Büyükkılıç, Elbistan Kayseri Çarşısı'nda esnafı ziyaret etti

Memduh Büyükkılıç, 72 saat gibi rekor bir sürede hayata geçirilen Elbistan Kayseri Çarşısı'nı ziyaret ederek, çarşı esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 11 ili etkileyen depremler sonrası ilk andan itibaren Kahramanmaraş ile Kayseri arasında yoğun bir trafik sürdüren ve büyükşehir belediyesinin bölgede yürüttüğü çalışmaları koordine eden Başkan Büyükkılıç, iki kent arasında mekik dokumaya devam ediyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından AFAD iş birliği ile 72 saat gibi rekor bir sürede hayata geçirilen ve bölge esnafı ile vatandaşların istifadesine sunulan Elbistan Kayseri Çarşısı'nı ziyaret etti. Çarşıda esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, depremzede vatandaşlarla yakından ilgilenerek talepleri sordu. Çarşı esnafı ve vatandaşlar Büyükkılıç'a ve Kayserililere desteklerinden dolayı teşekkür ettiler. Ziyaretin ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, birlik beraberlik vurgusu yaparak, “Kahramanmaraş'ımız ve depremden etkilenen diğer tüm illerimizle biriz, beraberiz, kardeşiz. Hangi ilimizin bir derdi varsa koşarak oradaki kardeşlerimize el uzatmak görevimizdir. Elbistan'ımızda da böyle bir çarşı ihtiyaçtı elhamdülillah hayata geçirdik ve Elbistanlı kardeşlerimizin istifadesine sunduk. Tüm deprem bölgelerimizde yaralar tamamen sarılana kadar buralardan ayrılmayacağız” dedi.

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu ve destekleri ile bir nebze de olsa yüzlerin güldüğü Elbistan Kayseri Çarşı'da depremzede vatandaşlara Büyükşehir ekiplerince sucuk ekmek ikram edildi. Mangalın başına geçen Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi'nin sıcak yemek dağıtım noktasında sucuk pişirerek çarşı esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlara sucuk ekmek ikramında bulundu.