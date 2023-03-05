Başkan Büyükkılıç, Elbistan Kayseri Çarşısı'nda incelemelerde bulundu

Memduh Büyükkılıç, 72 saat gibi rekor bir sürede hayata geçirdiği Elbistan Kayseri Çarşısı'nda Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, daha sonra Vali Gökmen Çiçek ve Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ile Büyükşehir Belediyesi destekleriyle Elbistan'a kurulan Kocasinan Çarşısı'nda da incelemelerde bulundu.

Memduh Büyükkılıç, Kayseri'deki çalışmalarını sürdürürken diğer yandan da deprem bölgesindeki destek ve yardımlarına devam ediyor. Bu çerçevede Kahramanmaraş'a giden Başkan Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek ile birlikte afet bölgesinde bir ilk olan ve sosyal donatılarıyla önemli bir eksikliği gideren Elbistan Kayseri Çarşısı'na giderek, burada esnaflarla bir araya geldi.

“Elbistanımıza kol kanat geriyorsunuz”

Büyükşehir Belediyesi tarafından Elbistan'a kurulan çarşıda incelemelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, dükkânlarına yerleşen esnafla bir araya gelerek, sohbet etti. Dükkanları tek tek gezen Başkan Büyükkılıç, burada depremzedelerle yakından ilgilendi. Esnaflarla sohbet eden Başkan Büyükkılıç, deprem bölgesindeki hizmetlere ve çalışmalara devam edeceklerini söylerken, Elbistan'daki depremzedeler de Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederek, ‘Elbistanımıza kol kanat geriyorsunuz' dediler.

Kocasinan Çarşısı çalışmalarını da incelediler

Başkan Büyükkılıç, daha sonra Büyükşehir Belediyesi destekleriyle Elbistan'a kurulan Kocasinan Çarşısı'na da Vali Gökmen Çiçek ve Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar ile giderek, incelemelerde bulundu.

“Büyükşehir Belediyemizin başlattığı çalışmayı, merkez ilçelerle birlikte devam ettiriyoruz”

Vali Gökmen Çiçek, Elbistan'da Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı çalışmayı, merkez ilçelerle birlikte devam ettirdiklerini ifade ederek, “Böyle bir şehrin Valisi olmaktan onur duyuyorum” dedi. Vali Çiçek, “Kahramanmaraş'ın her yerinde, Melikgazi İlçemiz Dulkadiroğlu'nda, Talas 12 Şubat'ta her biri Maraş'ın bir yerinde büyük bir mücadele veriyor. Elbistan'a atandıktan sonra özel olarak buradaki vatandaşlar için çarşı talebinde bulundum. O da sağ olsun ‘siz diyorsanız, ihtiyaçtır mutlaka yapayım' dedi. Rekor sürede çarşıyı tamamladı. En son geçen hafta Kocasinan Belediye Başkanımızla iletişimimiz oldu. Kocasinan Belediyesi'nin teknik, kurumsal, altyapısına burada, Büyükşehir Belediye Başkanımızın destekleriyle Kocasinan Çarşı olarak yapalım dedik. Biz dedik ertesi gün çalışmalar başladı. Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere, bütün belediyelere sahip olmaktan ve böyle bir ilin valisi olmaktan dolayı onur duyuyorum. Herkes heyecanla bu çarşıyı bekliyor” şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç ise hizmetleri ile ilgili de ‘Üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız' diyerek, “Her şeyden önce sayın valimin depremin olduğu ilk saatlerden hakikaten Kahramanmaraş ve hizmetlerinden Kayseri'den takip ediyoruz. Takdirle ve dualarla desteklerimizi sürdürüyoruz. Daha sonraki süreçte de yine ilçelerindeki hizmetleri ile ilgili de üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız mantığı içerisinde hayırseverliği ile ünlü olan Kayseri'miz temsilcileri olarak buradayız. Sayın valimizin projeleri gerçekten insana dokunan ve bölgeyi canlandıran anlayışta. Burada bizlere verdiği talimatlarla bizlerde çalışkan, gayretli ekiplerimizle 3-4 günde sonuçlandırıyoruz. Onların yüzü gülünce bizim yüzümüz gülüyor. Kayseri'de 50 bin civarı depremzede kardeşimiz misafirimiz. Onların selamlarını getirmiş oluyoruz. Hakikaten Kayseri'mize, valisine, yöneticilerine, kurum ve kuruluşlarına hepsine dua ediyorlar. Biz sizlere dua ediyoruz. Kocasinan Belediye'mize ayrıca teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise, “ Valimizden gelen bir talep olduğunda burasının ihtiyacı olan bir şey olduğunu biliyoruz ve anında yerine getirmeye gayret gösteriyoruz. Büyükşehir Belediyemiz ve valimizle olan bu kaynaşmamız bu güzel işbirliğimiz Maraşa da yansıyor, Elbistana da yansıyor. Biz biliyoruz ki burada yapılan her şey Kayseri'nin Maraş'a uzanan bir dostluk eli” diye konuştu.

Daha sonra Başkan Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek ve Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ile Elbistan'da kurulan Talas Kent Ticaret Alanı da gezerek, incelemelerde bulundu.