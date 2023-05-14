Başkan Büyükkılıç: “Engelli dostu, engelsiz şehir Kayseri”

Memduh Büyükkılıç, Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajında Kayseri'yi ‘Engelli dostu, engelsiz şehir' olarak niteleyen Büyükkılıç, huzur ve konfor içerisinde Kayseri'de yaşayan engelli vatandaşların Engelliler Haftası'nı tebrik etti.

Kayseri'de her vatandaşa hizmetin ulaştırılması noktasında azami gayret gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, özel önem verdiği ve pozitif ayrımcılık yaptığı engelli vatandaşların da yanında olmayı sürdürüyor. Bu çerçevede belediye hayırsever iş birliğinde gerçekleştirilen Türkiye'nin en kapsamlı engelsiz yaşam merkezi olan Besime Özderici Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ni Kayseri'ye kazandırdıklarını dile getiren Başkan Büyükkılıç, açıklamasında şunlara yer verdi:

“Şehrimizin müstesna sakinleri olan özel vatandaşlarımızın konforu, rahatlığı ve huzuru bizim en temel görevlerimizden birisidir. Bu kaygı ve sorumluluk doğrultusunda hizmetlerimizi özveri ile engelli vatandaşlarımıza ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu anlamda belediyemiz ile kıymetli hayırseverlerimiz iş birliğinde ülkemizin en kapsamlı engelsiz yaşam merkezi olan Besime Özderici Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ni hayata geçirdik ve özel vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Yetmedi, onların bu merkeze ulaşımları noktasında da araç tahsis ederek bu anlamda da desteklerimizi gerçekleştirdik. Bundan dolayı mutluyuz, huzurluyuz. Özel vatandaşlarımızın yanındayız.”

Mesajında yaşlı çınarlar ile birlikte engelli özel vatandaşların da şehrin dua kaynağı olduğunu belirten Büyükkılıç, Kayseri'nin engelli dostu bir engelsiz şehir haline gelmesi noktasında altyapı faaliyetlerini gerçekleştirdiklerini, ihtiyaçlar doğrultusunda da bu yolda yürüyeceklerini ifade etti. Başkan Büyükkılıç, konuya ilişkin olarak, “Yaşlı çınarlarımız ile birlikte engelli özel vatandaşlarımız da bizlerin, şehrimizin dua kaynaklarıdır. Onların duasına talibiz. Elimizden geldiğince yaptıklarımızla, yapmayı istediklerimiz ve yapacaklarımızla onların yanında olmaya kararlıyız. Öte yandan Engelsiz Çocuk evlerimiz olan Beyazşehir Engelsiz Çocukevi ve Yüksel Ateş Engelsiz Çocukevi sayesinde de şehrimizin farklı bölgelerinde yavrularımıza kucak açmakta, ailelerine destek olmaktayız. Biz sizleri çok seviyoruz, her zaman yanınızdayız” ifadelerinde bulundu.