Başkan Büyükkılıç, Engelliler Günü etkinliğinde

Memduh Büyükkılıç, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Kayseri Park Alış veriş merkezi sergi salonunda düzenlenen etkinlik ile engellilerle bir araya geldi.

3 Aralık Engelliler Günü münasebeti ile düzenlenen etkinliğe Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, Ak Parti İL Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti Kadın ve Gençlik Kolları üyeleri, Mahalle muhtarları, Mel-Mek öğretmenleri, Melikgazi Engelli Spor Kulübü Üyeleri, Kayseri Engelliler Derneği Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldılar.

Melikgazi Belediyesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle düzenlenen programda çeşitli etkinlikler yapıldı. Melikgazi Çocuk Meclis Üyeleri Halk Oyunları ekibi gösterişi ile başladı. Yine Çocuk Meclisi Üyeleri İşaret Dili ile konuşma ile şarkılar seslendirdi.

Melikgazi Belediyesi olarak engellilerin her zaman yanlarında olduklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç "Bireylerin doğuştan engelli olabileceği gibi sonradan oluşabilecek kazalar karşısında engelli olabilir. Ailemizden engelli insanların olabilmesi her zaman mümkündür. Nüfusun yaklaşık yüzde 11'i engelli olarak tespit edilmiştir. Bu rakam çok büyük bir orandır. Bu nedenle engelli haklarının, kazanımları ve yaşam standartlarının geliştirilmesi toplumsal bir görevdir. Engelli insanımızı üretici olmaları ve ekonomiye kazandırılması gerekir. Bu konu toplumun her katmanını her kurum ve kuruluşu ilgilendirmelidir. İş ve eğitim hayatında olduğu kadar, sosyal hayatta da daha aktif bir yaşam sürmeleri en doğal hakları olan engelli vatandaşlarımızın daima yanlarında ve desteğinde olduğumuzu belirtmek isteriz” ifadelerini kullandı.