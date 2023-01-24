Başkan Büyükkılıç: "Erciyes Bulvarını Talas Bulvarına bağladık"

Memduh Büyükkılıç; Erciyes Bulvarı'nı Talas Bulvarı'na bağlayan ve ulaşım açısından stratejik bir öneme sahip 4,7 kilometre uzunluğunda ve 30 metre genişliğinde olan yolun çizgilerinin de çekilerek, çalışmaların tamamlandığını söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, daha konforlu ve güvenli bir ulaşım için çalışmalarına gece gündüz demeden aralıksız şekilde devam ediyor. Bu çerçevede, şehrin ulaşım ağını arttırmak, daha konforlu bir ulaşım sunabilmek için Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve Erciyes Bulvarı'nı Talas Bulvarı'na bağlayacak olan yaklaşık 4,7 kilometre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki yolun kullanıma açılması çalışmaları tamamlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ekiplerin asfalt serimi gerçekleştirilen yolların çizgilerini de çektiğini ifade etti. Kentin ulaşım ağını genişleterek vatandaşlara daha konforlu ve güvenli bir ulaşım imkânı sunmak üzere çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirten Başkan Büyükkılıç, Melikgazi İlçesi, Erenköy Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Erciyes Bulvarı'nı Talas Bulvarı'na bağlayacak olan 4,7 kilometre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki yolun kullanıma açılması çalışmalarının tamamlandığını ifade etti. Büyükkılıç, yapılan çalışmalarda, imar uygulaması yapılarak temizlenen alanlarda yol güzergâhı üzerinde bulunan yapıların ve eklentilerin enkaz kamulaştırma çalışmaları yapılarak yol platformunun açıldığını söyledi. Erenköy Bulvarı'nın Komando Caddesi ile Talas Bulvarı arasında kalan kısımda alt yapı ve asfaltlama çalışmaları sonrası yol çizgilerinin de çekildiğini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Erciyes Bulvarı'nı Talas Bulvarı'na bağladık. Büyükşehir'in fedakâr ekipleri tarafından, 750 metrelik son etapla birlikte yol üzerinde toplam 15 bin ton asfalt serimi yapıldı. Asfalt serimi ardından yol çizgileri de çekilerek, çalışmalarımız tamamlandı” diye konuştu.

Büyükkılıç, kentte daha emniyetli, daha konforlu ve daha kısa yollar için çalışacaklarını ifade ederek, emeği geçen tüm ekibe teşekkür etti.