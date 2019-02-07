Başkan Büyükkılıç: “Erciyes suyu marka olacak”

Kayseri şehrinde birçok ilden birçok marka içme suyunun pet şişelerle geldiğini hatırlatan Başkan Büyükkılıç, Erciyes Dağında birçok pınar ve su kaynakları olduğunu bunun Erciyes ismiyle paketlenip satışa sunulmasının Kayseri için ayrı bir değer olacağını kaydetti.

Erciyes uyunun marka olması ile aynı zamanda Kayseri ekonomisine ve istihdamına katkı sağlayacağını ifade eden Başkan Büyükkılıç, Erciyes Dağının suyunun Türkiye çapında içme suyu olarak satışa sunulması için gerekli fizibilite çalışmalarının yapıldığını ve planlandığını sözlerine ekledi.