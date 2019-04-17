Başkan Büyükkılıç, Erciyes'te değerlendirme toplantısı yaptı

Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı birimlerle gece yarısına kadar uzanan toplantılarını sürdürüyor. Başkan Büyükkılıç, bu kez Erciyes'te bir toplantı gerçekleştirdi. Başkan Büyükkılıç, Erciyes'in özellikle yaz döneminde de canlılığını koruması için yeni yatırımlar yapacaklarını açıkladı.

Memduh Büyükkılıç, Erciyes'te Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı'dan bir brifing aldı. İlgili bürokratların da katılımıyla Erciyes'le ilgili bir değerlendirme toplantısı yapan Başkan Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin turizmde daha etkin olmasına yönelik önemli açıklamalar yaptı.

Gece yarısına kadar süren toplantı sonrası bir açıklama yapan Başkan Memduh Büyükkılıç, “Değerlendirme toplantımızda otellerle ilgili çalışmaların gözden geçirilmesi, yatırımcı firmaların otel yatırımı yapması konusunda görüşmelerin sağlanması, yatırım yapmayacaklarsa aldıkları arsaların yeniden değerlendirilmesi, ayrıca bölgede yatırımcılar için yeni otel alanlarının planlanması gibi konuları değerlendirdik. Ayrıca Erciyes'in sadece kış mevsiminde değil yazın da değerlendirilmesi için futbol sahalarının yapılmasını planladık. En kısa zamanda projelendirip bu sene en az iki tane sahanın yapımını gerçekleştirerek, Erciyes'in yüksek irtifa kamp merkezi olmasını sağlamak için çalışmalar yapmayı kararlaştırdık. Bunların yanı sıra Erciyes'teki yoğun potansiyel nedeniyle katlı otopark projesi ile ilgili gerekli çalışmaları da yapacağız” dedi.

“TURİZMDE DAHA ETKİN OLACAĞIZ”

Erciyes'le ilgili tanıtım çalışmalarını sürdüreceklerini de ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Çok verimli bir kış dönemi geçirdik. Turizm potansiyelini çeşitlendirmeyi sürdüreceğiz. Ayrıca yaz turizmi için de çalışmalar yapacağız. Erciyes odaklı turizm potansiyelinin geliştirilmesi için yeni müze çalışmalarımız olacak. Ayrıca Koramaz Vadisi ile Kültepe-Kaniş-Karum'u bütünleştirerek UNESCO'ya müracaatımızı sonuçlandıracağız. Bütün bunların yanında gastronomi odaklı turizm çalışmaları da yapacağız. Eleman yetiştirilmesi, yeme içme mekanlarının bilgilendirilmesi, paydaşlarımızla gayretlerin artırılması için de çalışacağız” diye konuştu.

“BAŞKAN'DAN ERCİYES'E DAVET

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç,yaptığı açıklamada Erciyes'te sezonun kapanmadığını da vurguladı. Erciyes'teki pistler ve mekanik tesislerin mükemmel bir şekilde hizmet vermeye devam ettiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, tüm kayak ve doğa severleri Erciyes'in bu güzelliklerinden yararlanmaya davet etti.