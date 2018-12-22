Başkan Büyükkılıç, Erciyes'te esnafı ziyaret etti

Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nde bulunan esnafı ziyaret etti, hafta sonu tatiline gelen tatilciler ile sohbet ederek hangi şehirlerden geldiklerini sordu.

Erciyes Kayak Merkezi'nde esnafı ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, Erciyes Dağı'nın doğal yapısı ve barındırdığı bitki ile hayvan türleri ile dünyada farklı bir yeri olduğunu söyledi.

Erciyes Dağı Kış ve Doğa Sporları merkezinin Anadolu ve Türkiye için bir şans olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç "İlçe sınırları içinde yer alan Erciyes Dağı bir doğal park niteliğindedir. Organik olarak üretilen bal ile yine burada yaşayan bölge halının ürettiği doğal peynir, tereyağı gelen turistler için aranılan organik ürünler olduğu kadar bölge halkının geçim ve esnafın geçim kaynağıdır. Tamamen yöresel yiyecek ve el sanat ürünlerini satışa sunan esnafımızı ziyaret ederek sohbet ettik. Kış sezonunun açılması ile hayırlı olsun diyerek, bol kazançlar temennisinde bulunduk” dedi.