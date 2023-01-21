Başkan Büyükkılıç, Erzurum Devlet Tiyatrosu sanatçıları ile bir araya geldi

Memduh Büyükkılıç, Kayseri Devlet Tiyatrosu'nda 3 gün boyunca tiyatro severlerin karşısına çıkan Erzurum Devlet Tiyatrosu sanatçıları ile bir araya geldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 19-20 ve 21 Ocak'ta Kayseri Devlet Tiyatrosu'nda tiyatro severlerle buluşan, ‘Aşkımız Aksaray'ın En Büyük Yangını' isimli tiyatro oyununu sahneleyen Erzurum Devlet Tiyatrosu sanatçıları ile buluştu.

Kültür sanata Büyükşehir Belediyesi olarak çok önem verdiklerini söyleyen Başkan Büyükkılıç, Ankara'da yaptığı çalışmalar sonucunda Kayseri Devlet Tiyatrosu'nun kurulmasına vesile olarak, kente yeni bir zenginlik, yeni bir güzellik kazandırdığını söyledi.

Büyükkılıç, Kayseri'de yerel yönetim ve hizmetlerimizin dışında kültürel ve sanatsal etkinliklerini artırmak adına büyük bir gayret ve uğraş verdiklerini belirterek, “Bu çerçevede kazandırdığımız Kayseri Devlet Tiyatrosu kentimiz için çok önem arz ediyor. Şehrimiz sanat hayatına önemli katkılar sağlayan Devlet Tiyatrosu'nda birbirinden keyifli oyunlar sahnelenmeye devam ediyor. Sanat ve sanatçının değerini bilen kadim bir şehir olarak Kayseri'de misafir ettiğimiz ‘Aşkımız Aksaray'ın En Büyük Yangını' oyununu sahneleyen değerli tiyatro oyuncularımızla bir araya geldik” diye konuştu.

Erzurum Devlet Tiyatrosu sanatçıları da Başkan Büyükkılıç'a ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ederek, Kayseri gibi tarihi ve kültürel zenginlikleri ve güzellikleri olan bir şehirde olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Güngör Dilmen'in yazdığı, Ali Volkan Çetinkaya'nın yönettiği Erzurum Devlet Tiyatrosu sanatçıları tarafından sahnelenen 2 perdelik ‘Aşkımız Aksaray'ın En Büyük Yangını' oyunu, Osmanlı' da 1800'lü yılların sonlarına doğru, sarayda doğup büyümüş Mahitap hatunun çırağ edilerek Aksaray'ın eski, köhne konağının bulunduğu Bican efendi sokağına taşınması ile başlayan hikâye, bir aşk kadını olan Mahitap hatunun aradığı aşkı bu sokakta bulduğunu sanıp olayların onu bambaşka bir duruma sürüklediğini anlatıyor.

19 v 20 Ocak'ta sahnelenen ve sanatseverlerden tam not alan oyun, 21 Ocak günü de Kayseri Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde seyirci ile buluşacak.