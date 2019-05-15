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Başkan Büyükkılıç, Eskişehir Bağları Osmanlı Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Memduh Büyükkılıç, teravih namazlarını her akşam farklı mahalle veya ilçelerde kılmaya ve namaz sonrasında da vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Büyükkılıç, bu kez Osmanlı Mahallesi sakinleriyle buluştu.


Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, teravih namazını Osmanlı Mahallesi'nde kıldı. Teravih öncesi ve sonrasında vatandaşların büyük ilgisini gören Başkan Büyükkılıç, namaz sonrası bu ilgi üzerine kısa bir konuşma yaptı. Konuşmasında, “Allah birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, huzurumuzu bozdurmasın. Ay Yıldızlı bayrağımıza, vatanımıza, milletimize, devletimize ve dinimize sahip çıkmayı hem bizlere hem yavrularımıza nasip eylesin” şeklinde dua ve niyazlarda bulunan Başkan Büyükkılıç, “İnsanımızın, şehrimizin, birbirimizin kıymetini bilelim ve birbirimize sahip çıkalım” diye konuştu.


Konuşma sırasında bir çocuğun çok içten bir şekilde “amin” diyerek bağırması Başkan Büyükkılıç'ın dikkatini çekti. Büyükkılıç, çocuğa “Senin dillerini severim” diyerek karşılık verdi. Bir süre Osmanlı Mahallesi'nde vatandaşlarla sohbet eden Başkan Memduh Büyükkılıç, başka programlara katılmak üzere mahalleden ayrıldı.

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