Başkan Büyükkılıç, "Esnaf ve ticaret merkezi Kayseri'nin vazgeçilmez özelliğidir"

Melikgazi Belediye Başkanı ve AK Parti'nin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dr. Memduh Büyükkılıç, güne Cami Kebir mahallesinde esnaf ziyareti ile başlayarak esnafa “Hayırlı İşler” temennisinde bulundu.

Kepenk açan esnafa bol müşteriler dileyen Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, mahallenin temizliğine ve çöp kutularını da denetleyerek her gün binlerce kişiye hizmet veren çarşının bir bakıma Kayseri'nin aynası olduğunu söyledi.

Kayseri şehrinin bir esnaf şehri olduğunu ve Camikebir, Cumhuriyet, Hunat, Düvenönü gibi alış verişin yoğun olduğu bölgelerin adeta Belediyenin kıskacında bulunduğunu ifaden edan Başkan Büyükkılıç “Melikgazi ilçesinin en büyük özelliğinden birinin alış veriş merkezilerin, toptancıları ve bankaları bünyesinde yer almasıdır. Dolayı ise Kayseri ekonomisin bu semtlerde hareket bulmaktadır. Esnaf ve ticaret merkezi Kayseri'nin vazgeçilmez özelliğidir. Bunun için bu bölgelerin özellikle sabah saatlerinde tertemiz olması gerekmektedir. Esnafımız güne merhaba derken çevresi ve dükkânların önü de pırıl pırıl olmalıdır” dedi.

Camikebir esnafı tarafından sevgi seli ve karşılanan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, semt esnafı ile ikram edilen çaylarını yudumlayarak bol bol hatıra fotoğrafı ve öz çekimlerine ortak oldu.