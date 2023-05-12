Başkan Büyükkılıç, esnaf ve vatandaşlarla buluştu

Memduh Büyükkılıç, Sivas Caddesi esnafını ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Başkan Büyükkılıç, kendisini çiçekle karşılayan esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek onlara tatlı ikramında bulundu.

Sık sık esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerilerini bizzat dinlemeye özen gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu kez Büyükşehir Parkı'ndaki vatandaşlarla sohbet ederek, Sivas Caddesi'ne geçti ve esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Büyükkılıç, kendisini çiçekle karşılayan esnaflar ve çevredeki vatandaşlarla sıcak ve samimi bir ortamda çay eşliğinde sohbet etti.

Bir taziye evini de ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, burada Kur'an-ı Kerim okuyarak başsağlığı diledi.

Büyükkılıç, esnaf ziyareti esnasında vatandaşların talep ve önerilerini dinleyerek yatırım ve projelerle ilgili sorularını cevapladı.

“Biz bu ülkenin sevdalısıyız”

Türkiye sevdalısı olduklarının altını çizen Başkan Büyükkılıç, “Niyetimiz halis, biz bu ülkenin sevdalısıyız. Sayın Hulusi paşamla bir aydır beraberiz. Gerçekten sözünün eri, disiplinli. Yiğit düştüğü yerden kalkar. Biz zamanında uçak üretmiş biz şehiriz. Şimdi inşallah bunu bizim insanlarımız tekrar hayata geçiriyor paşamızın önderliğinde. Biz birbirimize sahip çıkalım” diye konuştu.

“Kayseri yatırımda bir numara”

Büyükkılıç, Kayseri'ye nasıl katkıda bulunuruz düşüncesi ile yatırım yaptıklarına dikkat çekerek, “İhtiyaçlar sürekli artıyor, yeni talepler gündeme geliyor. Ekibimiz sağduyulu, Kayseri'mizin çocukları. Bu şehre nasıl katkıda bulunuruz, en çok yatırım yapan bir şehiriz. 30 büyükşehir içerisinde Kayseri yatırımda bir numara” dedi.

Daha sonra Cumhuriyet Meydanı'na geçen Başkan Büyükkılıç, burada da vatandaşların sevgisi ve ilgisi ile karşılaştı. Büyükkılıç, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşları kırmayarak bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Büyükkılıç'a Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, daire başkanları ve müdürler de eşlik etti.