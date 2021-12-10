Başkan Büyükkılıç Felahiye'de 17 projenin açılışını yaptı

Memduh Büyükkılıç, Felahiye Merkez Camii, Kur'an Kursu, Müftülük, 2 adet lojman binası başta olmak üzere Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde yürütülen 17 ayrı proje ve çalışmanın açılışını yaptı. Başkan Büyükkılıç, ilçe sakinlerinin merakla beklediği Göğdere Yolu'nda yer tesliminin yapıldığını, doğalgazın da en yakın zamanda ilçeye kazandırılacağını ifade etti.

Felahiye Merkez Camii önünde gerçekleşen programa Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarından AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Felahiye Kaymakamı Mesut Bolat, bir dönem Felahiye'de kaymakamlık yapan Adıyaman Besni Kaymakamı Nazlı Demir, Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun, AK Parti Kayseri İl Yönetimi, MHP Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak, Kayseri eski İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven ve ilçe sakinleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Başkan Büyükkılıç, açılış programında yaptığı konuşmada, “Her şeyden önce böyle anlamlı ve önemli bir eserin hayata geçmesine vesile olan tüm kardeşlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizlere bu hizmeti yapma fırsatı verdikleri için halkımıza teşekkür ediyoruz. Seçiyorlar, güveniyorlar. Halkımız, ‘Bunlar dürüst insanlar, güvenilir insanlar, emanete hıyanet etmez, haramı helali bilir, vatan, bayrak, ezan sevgisiyle, millet sevdasıyla ve inanç duygusuyla bizim gibi inanan, yaşayan insanlar' diye bizlere sahip çıkıyorlar. Bize de yakışan yapacağımız işleri söylemek ve söylediklerimizi de mutlak hayata geçirmektir. Ekibimizle, mesai arkadaşlarımızla, altyapı kuruluşlarımızla el ele gönül gönüle bu güzel insanların istedikleri ne varsa yapma yönünde gayret gösteriyoruz. Cenab-ı Allah mahcup etmesin, iyi bir noktadayız, yeter mi yetmez. Daha fazlasını Allah'ın izniyle yapacağımızı ifade etmek istiyorum.”

FELAHİYE'YE GÖĞDERE YOLU VE DOĞALGAZ MÜJDESİ

Felahiye ilçe sakinlerinin merakla beklediği Göğdere Yolu projesi ve doğalgaz konusu hakkında konuşan Başkan Büyükkılıç, “Kamuoyunun beklediği iki önemli konu var. Sizlerin emeklerine teşekkür ederken, en önemlisi Göğdere yolunun ihalesi yapıldı, itiraz vardı, reddedildi, ilgili firma davet edildi, protokol imzalandı. Az önce bölge müdürlüğünden bilgiyi aldık, yer teslimi yapıldı, çalışmalar hızla devam edecek. Allah'ın izniyle Felahiye, Özvatan, Sarıoğlan, Akkışla, Pınarbaşı ve Sarız olmak üzere 6 ilçemiz de her sene 2 ilçe olmak üzere 2022-2023 ve 2024'te doğalgazla buluşmuş olacak” şeklinde konuştu.

Önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarından AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ise hayırlı ve güzel bir işin açılışını yaptıklarını, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun ve hayırseverler başta olmak üzere kamu ve özel sektörün girişimleri ile el ele Felahiye ilçesine bu anlamlı projelerin kazandırıldığını ifade etti.

“17 PROJEMİZİ HİZMETE SUNMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ”

Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun ise Büyükşehir Belediyesi ve Felahiye Belediyesi ile hayırseverler işbirliğinde yapımı tamamlanan 17 projenin açılışının yapıldığını belirterek, “Hayırsever vatandaşlarımızın öncülüğünde inşaatına başlanıp, Kayseri Büyükşehir Belediyemiz ve Felahiye Belediyemizin katkılarıyla tamamlanan, Felahiye Merkez Camii, Müftülük Hizmet Binası, Kur'an Kursu ile 2 adet lojmanın yanında Felahiye Belediyemiz olarak Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımızın sonsuz destekleriyle 17 projemizi hizmete sunmanın gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Başkan Vural Coşkun tarafından Başkan Büyükkılıç'a bu zamana kadar verdiği desteklerden dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde, protokol tarafından kurdele kesimi yapılarak projelerin açılışı yapıldı.

FELAHİYE'YE HANGİ YATIRIMLAR KAZANDIRILDI?

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi ve Felahiye Belediyesi ile hayırseverlerin katkısı ile Felahiye Merkez Camii, Kuran Kursu, Müftülük ve 2 Adet Lojman Yapımı, Büyüktoraman meydan düzenlemesi, Büyüktoraman kapalı sulama sistemi, iki adet mini halı saha yapımı, ORAN Kalkınma Ajansı, Büyükşehir Belediyesi, Felahiye Belediyesi'nin katkılarıyla Yöresel Ürünler Kadın Kalkınma Kooperatifi İmalathanesi ve Kafe İşletmesi, sılaj paketleme tesisi, Müniş Faik Kesici Anadolu Meslek Lisesi Kaynak Atölyesi, Büyüktoraman Belediye Aile Çay Bahçesi, Felahiye Meydan Düzenlemesi, Atatürk Büstü Saat Kulesi Yapımı, Felahiye Kayapınar Meydan Düzenlemesi, ihtiyaç sahibi iki aileye ev yapımı, ilçe genelinde 70 bin metrekarelik kilitli parke çalışması, Büyüktoraman Mahallesi'ne gasilhane ve morg yapımı, Büyüktoraman-Tuhlaşah 4.500 metre yolun sıcak asfalt, 6 kilometre Silahtar-Tuğlaşah Yolu sathi kaplama asfalt yapımı, Türkiye Belediyeler Birliği'nden 1 adet kamyon alımı, Büyüktoraman, Kayapınar Belediye binaları Kale Cami Lojmanı tadilat ve tamiri ile son olarak şehitlerimize ait olan 3 adet mezarlığın düzenlemesi yapıldı.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ, FELAHİYE'DE MUHTARLARLA BULUŞTU

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçe ziyaretleri kapsamında muhtarların taleplerini dinlemeye devam ediyor. Başkan Büyükkılıç, bu kapsamda Felahiye'de muhtarlarla istişare toplantısı yaptı.

Büyükkılıç, 2021 yılında yapılan hizmetleri değerlendirmek, 2022 yılında yapılacak yatırımları görüşmek üzere Felahiye ilçesinde 16 mahalle muhtarı ile bir araya gelen ve muhtarların taleplerini, önerilerini dinledi.

“ALLAH BİRLİĞİMİZİ, BERABERLİĞİMİZİ VE HUZURUMUZU BOZMASIN”

Felahiye Kadın ve Gençlik Merkezi'nde gerçekleşen toplantıda Başkan Büyükkılıç, muhtarlara seslenerek şöyle konuştu:

“Sizlerin tavsiyeleri doğrultusunda yaptığımız hizmetleri sizlerle buluşturma gayreti gösterirken, önümüzdeki sene yine aynı şekilde çalışmalarımızı yapacağımızı paylaşıyorum. Amacımız yapılanları şöyle bir kenara koyup, yapılacakları konuşmaktır. İnşallah 2022'de tanıtımı yapılacak olan ve 2023'te bitirilecek olan doğalgaz çalışmasının da şimdiden hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Ayrıca Göğdere yolumuzun da ihale süreci tamamlandı, ihaleyi alan firma ile sözleşme yapıldı, yakında yer teslimi yapılacak, onun da çalışmaları tamamlanacak. Önümüzdeki hafta içerisinde Sayın Ulaştırma Bakanımız Kayseri'ye teşrif ediyor. Yine sıkıntımız olursa kendisine iletiriz. Yapılacak çalışmaların hayırlı olmasını temenni ediyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi ve huzurumuzu bozmasın.”

“O İLÇENİN DERDİ İLE DERTLENİYORSUNUZ”

Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun da Başkan Büyükkılıç'a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, “Her ilçeye gittiğinizde o ilçenin derdi ile dertleniyorsunuz. Kendinize bu gayreti yüklemişsiniz, biz sizlerden çok memnunuz, sizin desteğinizi hep yanımızda hissettik, teşekkür ediyoruz” dedi.