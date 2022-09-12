Başkan Büyükkılıç, festivalde vatandaşlarla buluştu

Memduh Büyükkılıç, Kahramanmaraşlılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen 2'nci Kültür Sanat Festivali'ne katıldı. Festivalde konuşan Büyükkılıç, Kahramanmaraş'ın, Kayseri'nin etrafındaki iller gözden geçirildiğinde adeta et ve tırnak olarak nitelendirilecek illerden birisi olduğunu belirtti.

Ulaşımdan altyapıya, eğitimden sağlığa, tarımdan turizme, spordan kültür sanata hemen her alanda yatırım ve hizmetleriyle Kayserililerin gönlünde taht kuran Memduh Büyükkılıç, çeşitli kültürel etkinlik ve faaliyetlerde vatandaşlarla kucaklaşmaya da ayrı bir önem veriyor.

Başkan Büyükkılıç bu çerçevede Kahramanmaraşlılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen 2'nci Kültür Sanat Festivali'ne katılarak, vatandaşlarla bir araya geldi.

Ali Dağı 360 Yeşil Alanı'nda gerçekleştirilen festivale Büyükkılıç'ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Grup Başkanvekili, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Veli Böke, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, MHP Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak, Kahramanmaraşlılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Topal ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Başkan Büyükkılıç, Kahramanmaraş'a ait yöresel ürünlerin de tanıtıldığı festival alanını gezerek vatandaşlarla sohbet etti.

ET VE TIRNAK GİBİ

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kuran'ı Kerim tilaveti ile başlayan festivalde konuşan Başkan Büyükkılıç, Kahramanmaraş'ın, Kayseri'nin etrafındaki iller gözden geçirildiğinde adeta et ve tırnak olarak nitelendirilecek illerden birisi olduğunu dile getirerek, “Bizlerin birliğini, beraberliğini, dayanışmasını simgeleyen böyle anlamlı bir çalışma yaptıkları için değerli dernek başkanımıza ve Veli kardeşimize özellikle teşekkür ediyorum. Kayseri'mizin etrafındaki illeri şöyle gözden geçirdiğimizde adeta et ve tırnak olarak nitelendirilecek illerden birisinin de Kahramanmaraş'ımızın olduğunun hepimiz bilincindeyiz” dedi.

Kahramanmaraş'ın sahip olduğu değerlere atıfta bulunan Büyükkılıç, “Kahramanmaraş demek, Milli Mücadele'de ki yeriyle anılan Sütçü İmam'ın torunları demek. Kahramanmaraş demek elbette ki gönül insanları olarak bildiğimiz, bizim kültürel olarak şekillenmemizde en büyük katkıyı sağlayan yedi güzel adamın doğduğu, yaşadığı ve hepimizde emeği olan insanların şehri demek. Kahramanmaraş demek ay yıldızlı Türk bayrağına, vatanına, milletine, devletine bağlı, dürüstlüğün simgesi olarak nitelendirilecek anlayış demek” şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Kahramanmaraş'ın son dönemlerde ekonomik olarak Türkiye'nin can damarı olan bir şehir haline gelmeye başladığına değinerek, “İhracatıyla, yatırımlarıyla ve en önemlisi devletine, vatanına, milletine bağlılığıyla ön plana çıkmaya başlamıştır. Şehrimize de ekonomik olarak katkısı göz ardı edilemeyecek olan siz Kahramanmaraşlı kardeşlerimizi ve festivale katılan tüm dostlarımı sevgiyle, saygıyla selamlıyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“EKİP OLARAK ŞEHRİMİZE HİZMET ETMEYE DEVAM EDİYORUZ”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki de burada yaptığı konuşmada, “Cenabı Allah'a şükürler olsun. Bizler Kayseri'de yıllardır ekip olarak, gerek şehrimize, gerekse ülkemize hizmet etmeye devam ediyoruz” dedi.

“CUMHURİYET'E YASLANARAK KONUŞMANIN ÖZGÜVENİ İÇERİSİNDEYİZ”

“Biz bin yıldan beri bu topraklardayız. Biz Selçuklu ile Osmanlı ile ve bugün verdiğimiz kurtuluş savaşı ile kurduğumuz genç Cumhuriyet'e yaslanarak konuşmanın özgüveni içerisindeyiz” diyen AK Parti Grup Başkanvekili, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ise “Bizim çocuklarımıza bırakacağımız miras binalar değil, yollar değil köprüler, hastaneler, okullar değil, o okulların içinde okuyan çocuklarımızın eğer kimliğini, karakterini, bu topraklara olan sadakatini koruyamazsak biz görevimizi yerine getirememişiz demektir” ifadesinde bulunarak, bu topraklara daha çok sahip çıkılması gerektiğini vurguladı. Ünal sözlerini “Durmak yok, yola devam” diyerek bitirdi.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer de Kayseri'deki birlik ve beraberliğe vurgu yaparak, şöyle konuştu:

“Biz de sizler gibi Kayseri'de yaşayan ve burası için elimizden gelen güzellikleri burada sergilemeye çalışan ben de yakın şehirlerden bir tanesiyim. Kayseri adeta bir mozaik gibi. Etraf illerden gelen hemşehrilerimize kucak açmış. Ben de Sivaslı olmak ile birlikte yine bu şehirde doğmanın, büyümenin burada yaşamanın heyecanını her zaman hissettim.”

Konuşmaların ardından Kahramanmaraşlılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 2'nci Kültür Sanat Festivali çeşitli etkinliklerle devam etti.