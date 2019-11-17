Başkan Büyükkılıç, Gastronomi Turizmi Çalıştayı'na katılan misafirleriyle Erguvan Tesisleri'nde bir araya geldi

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, çalıştaya il dışından katılan misafirleri ile Erguvan Tesisleri'nde bir araya gelerek Kayseri mutfağının eşsiz olduğunu belirtti.

Erguvan Tesisleri'nde verilen yemeğe Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra Önceki Dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, gastronomi yazarları ve şefler katıldı.

Yemek sırasında Şef Duran Özdemir, sucuk ve pastırmanın Kayseri'deki yeri ve tarihçesi hakkında bilgi vererek farklı tekniklerle sucuk pişirdi.

Gecede konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri mutfağının zenginliğini vurgulayarak, “Kayseri'nin tatları bir başka güzel. Bunu iddiayla söylüyorum. Değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış Kayseri'deki tatlar hem çeşitlilik hem zenginlik açısından eşsiz güzelliğe sahip. Kayseri'de sizleri ağırlamaktan onur duyduk. Şehrimizin hep güzelliklerle anılmasını arzu ediyoruz. Kayseri değerlerine bağlı, geçmişi geleceğe taşıyan bir şehir” diye konuştu.

Başkan Memduh Büyükkılıç, gece boyunca misafirleriyle yakından ilgilenerek Kayseri mutfağı ile ilgili görüşlerini aldı.