İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Başkan Büyükkılıç gece yarısı KASKİ'de toplantı yaptı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Memduh Büyükkılıç, sabah erken saatlerde başladığı çalışmalarına gece yarılarına kadar devam ediyor. Başkan Büyükkılıç, ziyaretler, günlük programlar, brifingler ve toplantılarla sürdürdüğü çalışmalarını KASKİ'deki gece yarısı toplantısıyla tamamladı.


Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bitmek tükenmek bilmeyen bir enerjiyle çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Büyükkılıç, KASKİ'de gece yarısına kadar uzanan bir toplantı gerçekleştirdi. KASKİ Genel Müdürü Ender Batukan tarafından karşılanan Başkan Büyükkılıç, önce hizmet birimlerini, SCADA sistemini ve çağrı merkezini gezdi, ardından da toplantıya iştirak etti. Genel Müdür, genel müdür yardımcıları ve daire başkanlarının katıldığı toplantıda personelle tek tek tanışan Başkan Memduh Büyükkılıç, mali ve idari konular ile yatırımların son durumuna ilişkin bilgiler aldı.


KASKİ'deki toplantı yaklaşık üç saat sürdü ve gece saat 23.50'de sona erdi. Toplantı sonrası yaptığı açıklamada yeni güne 10 dakika kaldığını hatırlatan Başkan Büyükkılıç, “KASKİ'nin çalışkan ve deneyimli genel müdürü, genel müdür yardımcıları ve daire başkanlarına verdikleri bilgiler nedeniyle teşekkür ediyorum. Toplantımızda tüm yatırımları gözden geçirdik. KASKİ, yaptığı çalışmalarla Kayserimizin en güzide kuruluşlarından birisi. İnşallah bu güzel hizmetleri standardı daha yüksek bir şekilde sürdüreceğiz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.