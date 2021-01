Başkan Büyükkılıç gilaburusu şifa, el dokuma halısı meşhur Bünyan'da

Memduh Büyükkılıç, 2021 yılı ilçe ziyaretleri kapsamında gilaburusu şifa, el dokuma halısı meşhur Bünyan'a gitti. Büyükkılıç, “Her zaman bir öncekinden daha fazlasını yapma yolunda beraber irade göstereceğimizi buradan beyan ediyoruz” dedi.

İlçelerde 2020'de yapılanları değerlendirmeyi ve 2021'de de yapılacaklarla ilgili istişare etmeyi amaçlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçe ziyaretlerine Bünyan ile devam etti.

lçe ziyaretinde Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun'u makamında ziyaret eden ve burada açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, “Çalışmalarımızı dayanışma içerisinde sürdürüyoruz. Bunun da bereketini yaşıyoruz. Birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergiliyoruz. Allah'a şükrediyoruz. 2020 yılını pandemiye rağmen en az hasarla geride bıraktık. 2021 yılına daha diri çalışmalar, daha fazla destek verecek şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu bereketi inşallah yaptıklarımızı paylaşarak, yapacakları da konuşarak taçlandıralım istiyoruz. Devamlı bir aradayız ama mahallinde görmek, görüşmek, yerinde karar vermek masa başından ziyade, bizim felsefemizde bu var. Bunu da her yerde uyguluyoruz. Kayserimizin yanı başında, halısı ile gilaburusu ile meşhur Bünyan'ın da bizim gönlümüzdeki yeri ayrı” diyerek, uyum kültürü içerisinde çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.

Ziyarette konuşan Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ise ilk günden itibaren hiç yalnız bırakmadıkları için Başkan Büyükkılıç ve ekibine teşekkür ederek şunları söyledi:

“Bizi ilk günden itibaren yalnız bırakmadınız. Bugün de defaatle yaptığınız ziyaretlerden birisini daha gerçekleştiriyorsunuz. Onun için ilçemiz adına çok teşekkür ediyoruz. Ekibinize, özellikle teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sizin Kayseri'deki Büyükşehir'deki uyumun bir parçası, bir halkası da Bünyan'dır. Sizlerden Allah razı olsun, her daim destek aldık. Hele hele 2020'deki bu pandemi sürecinde bizim yanımızda oldunuz. Desteklerinizle bizleri, Bünyan halkını mutlu ettiniz.”

Daha sonra meclis üyelerinin de olduğu istişare toplantısına katılan Başkan Büyükkılıç, konuşmasında “Bizlere her zamanki gibi sıcaklığı ve iyi niyeti ile ev sahipliği yapan başkanımıza teşekkür ediyorum. Dayanışma içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Burada gerek Milliyetçi Hareket Parti'mizin, gerekse AK Parti'mizin değerli meclis üyelerine, ilçe başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu arada il koordinatörlerimize teşekkür ediyorum. Amacımız birlik beraberlik içerisinde bu çalışmaları sürdürmek. Bizi seven, seçen, bize güvenen hemşehrilerimize layık olma yolunda, beklentilerine cevap verme yolunda çalışmalar yapmamızın gerektiğinin farkındayız. Biz her zaman bir öncekinden daha fazlasını yapma yolunda beraber irade göstereceğimizi buradan beyan ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Bünyan ilçesi ziyaretinde Başkan Büyükkılıç, meşhur el dokuma halısını inceleyerek, Bünyan ilçesinde yetişen ve coğrafi işaret tescil belgeli gilaburu meyvesinin ve içeceğinin faydalarını anlattı.