Başkan Büyükkılıç, Gök Kubbe Astrofotoğraf Sergisini gezdi

Kayseri Bilim Merkezi bünyesinde bulunan ekipmanlarla Kayseri'nin çeşitli yerlerinden çekilen astrofotoğrafların yer aldığı Gök Kubbe Astrofotoğraf Sergisi, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın katılımlarıyla ziyarete açıldı. Başkan Büyükkılıç, sergiyi gezerken astrofotoğrafçılık hakkında bilgiler de aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi'nin şehre kazandırdığı Bilim Merkezi tarafından açılan ve astronomik cisimler, gök olayları ve gece gökyüzü alanları gibi 19 astrofotoğrafın yer aldığı Gök Kubbe Astrofotoğraf Sergisi'ni gezdi. Sergi hakkında bilgiler de alan Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin çeşitli yerlerinden çekilen astrofotoğrafların olduğu sergiyi çok beğendiğini ifade ederek, şunları söyledi:

“Erciyes'te çekilen Samanyolu görüntülerinden Güneş'in özel teleskoplarla çekilmiş detaylarının olduğu görüntülere kadar birçok cisme ait 19 adet astrofotoğraf sergileniyor. Gerçekten çok beğendim. Gök Kubbe Astrotoğraf Sergisi, 8 Mart günü Kadir Has Kongre ve Kültür Merkezi'nde ilk gösterime çıktı. Şimdi de Büyükşehir Belediyemizin Sergi Salonu'nda ziyarete açtık. Gök kubbeye meraklı tüm vatandaşlarımızı sergiyi gezmeye davet ediyorum.”